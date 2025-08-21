Продали только одно авто: новый кроссовер "Москвич" оказался провальным (фото)

Новый "Москвич 8" вообще никто не покупает. Семиместный кроссовер, который является копией китайского JAC, оказался дороже Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail.

Related video

Семейный кроссовер "Москвич 8" провалился на рынке — за две недели продаж в РФ приобрели только одно авто. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Представители одного из московских автосалонов отметили, что в продаже есть все комплектации модели, но желающих купить "Москвич 8" нет. Клиенты в шоурумы не приходят.

"Москвич 8" является копией китайского JAC Sehol X8 Plus Фото: Drom

Одна из основных причин провала модели — высокая цена "Москвич 8". Семейный кроссовер является точной копией JAC Sehol X8 Plus, однако если в Китае этот кроссовер стоит в эквиваленте 14 000 — 19 500 долларов, то его российского близнеца оценили в 2,98 — 3,37 млн рублей ($38 200 — 43 200). Комплектация включает цифровой щиток приборов, камеры кругового обзора и отделку искусственной кожей.

Важно

Самый доступный на рынке: новый Nissan Leaf 2026 оказался дешевле предшественника (фото)

Для сравнения: на украинском рынке за меньшие деньги можно купить семиместные модели мировых брендов — кроссоверы Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail или Peugeot 5008.

Кроссовер оказался дороже Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail Фото: Drom

Новый "Москвич 8" — 4,8-метровый кроссовер, который предлагается в вариантах на 5 или 7 мест. Авто оснащено 1,5-литровым 174-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом и доступно исключительно с передним приводом.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит недорогой электропикап JAC.

Также мы писали, что в новую Lada не ставят кондиционер, потому что считают, что он не нужен.