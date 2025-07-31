Не нужен: "АвтоВАЗ" объяснил отсутствие кондиционера в новой дешевой Lada

Новая Lada Iskra, которая является клоном "Логана", — одно из немногих современных авто, которые не имеют кондиционера в базовой комплектации. В "АвтоВАЗе" считают, что не все водители в нем нуждаются.

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Главный инженер Lada Iskra Виталий Логинов уверен, что кондиционер в автомобиле нужен не всем. Об этом сообщает сайт ixbt.

По его словам, было проведено исследование, которое показало, что не все водители пользуются кондиционером. Мол, в холодных северных регионах его вообще не включают. Зато более востребованными являются датчики света и дождя.

Lada Iskra создана на агрегатах "Логана" Фото: АВТОВАЗ

Цена Lada Iskra в базовой версии составляет 1,25 миллиона рублей ($15 600). Интересно, что кондиционер присутствует даже в значительно более дешевых китайских авто стоимостью менее 10 000 долларов.

Также Виталий Логинов заявил, что новая Lada Iskra не получит более мощный 1,8-литровый двигатель на 122 л.с. и современные технологии безопасности вроде системы контроля "слепых" зон.

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Напомним, что седан Lada Iskra, по сути, является клоном "Логана" третьего поколения, которого Renault Group планировала выпускать в РФ, но отказалась от этой идеи после полномасштабного вторжения в Украину.

У "АвтоВАЗа" остался доступ к платформе Renault CMF-B LS, на которой и построена новая Lada Iskra. К тому же, в профиль седан очень похож на Dacia Logan и его собрата Renault Taliant. Примечательно, что базовый Taliant в Украине стоит от 627 800 гривен ($15 000) и имеет кондиционер.

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