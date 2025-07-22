Дороже Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: новый кроссовер "Москвич" шокировал ценой

Семиместный "Москвич 8" является копией китайского JAC Sehol X8 Plus, однако более чем вдвое дороже оригинала. Выход модели на рынок задерживается.

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Новый кроссовер "Москвич 8" обещали вывести на рынок еще в конце 2024 года, однако его до сих пор не продают. Только сейчас стала известна стоимость модели — ее опубликовал сайт Motor.

Модель вдвое дороже китайского близнеца JAC Sehol X8 Plus Фото: Drom

Цена "Москвич 8" стартует с 2 980 000 рублей ($38 200), а топовая версия Premium стоит 3 370 000 рублей ($43 200). Комплектация не слишком богата: 19-дюймовые диски, панорамная крыша, два 12,3-дюймовых дисплея, камера, парктроник и адаптивный круиз-контроль. За третий ряд кресел нужно доплачивать.

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Все версии модели получили 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатый робот. Привод — только передний.

Как известно, 4,8-метровый кроссовер "Москвич 8" — точная копия JAC Sehol X8 Plus, причем китайский кроссовер на родине значительно дешевле — стоит в эквиваленте 14 000-19 500 долларов.

Комплектация авто не слишком богата Фото: Drom

Мало того, новый "Москвич 8" дороже аналогичных семейных моделей мировых брендов. Для сравнения новый Nissan X-Trail в Украине стоит от 1 387 590 гривен ($33 180), Peugeot 5008 — от 1 503 000 гривен ($35 950), а Mitsubishi Outlander — от 1 555 000 гривен ($37 200).

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