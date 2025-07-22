Дорожчий за Nissan X-Trail і Mitsubishi Outlander: новий кросовер "Москвич" шокував ціною

Семимісний "Москвич 8" є копією китайського JAC Sehol X8 Plus, проте більш ніж удвічі дорожчий за оригінал. Вихід моделі на ринок затримується.

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Новий кросовер "Москвич 8" обіцяли вивести на ринок ще в кінці 2024 року, проте його досі не продають. Тільки зараз стала відома вартість моделі – її опублікував сайт Motor.

Модель вдвічі дорожча за китайського близнюка JAC Sehol X8 Plus Фото: Drom

Ціна "Москвич 8" стартує з 2 980 000 рублів ($38 200), а топова версія Premium коштує 3 370 000 рублів ($43 200). Комплектація не надто багата: 19-дюймові диски, панорамний дах, два 12,3-дюймові дисплеї, камера, парктронік і адаптивний круїз-контроль. За третій ряд крісел потрібно доплачувати.

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Усі версії моделі отримали 1,5-літровий турбомотор потужністю 174 к. с. та 7-ступінчастий робот. Привід – лише передній.

Як відомо, 4,8-метровий кросовер "Москвич 8" — точна копія JAC Sehol X8 Plus, причому китайський кросовер на батьківщині значно дешевший – коштує в еквіваленті 14 000-19 500 доларів.

Комплектація авто не надто багата Фото: Drom

Мало того, новий "Москвич 8" дорожчий за аналогічні сімейні моделі світових брендів. Для порівняння новий Nissan X-Trail в Україні коштує від 1 387 590 гривень ($33 180), Peugeot 5008 – від 1 503 000 гривень ($35 950), а Mitsubishi Outlander – від 1 555 000 гривень ($37 200).

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