Не потрібен: "АвтоВАЗ" пояснив відсутність кондиціонера в новій дешевій Lada

Нова Lada Iskra, яка є клоном "Логана", — одне із небагатьох сучасних авто, які не мають кондиціонера в базовій комплектації. В "АвтоВАЗі" вважають, що не всі водії його потребують.

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Головний інженер Lada Iskra Віталій Логінов впевнений, що кондиціонер в автомобілі потрібен не всім. Про це повідомляє сайт ixbt.

За його словами, було проведено дослідження, яке показало, що не всі водії користуються кондиціонером. Мовляв, у холодних північних регіонах його взагалі не вмикають. Натомість більш затребуваними є датчики світла та дощу.

Lada Iskra створена на агрегатах "Логана" Фото: АВТОВАЗ

Ціна Lada Iskra в базовій версії становить 1,25 мільйона рублів ($15 600). Цікаво, що кондиціонер присутній навіть у значно дешевших китайських авто вартістю менш ніж 10 000 доларів.

Також Віталій Логінов заявив, що нова Lada Iskra не отримає потужніший 1,8-літровий двигун на 122 к. с. і сучасні технології безпеки на кшталт системи контролю "сліпих" зон.

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Нагадаємо, що седан Lada Iskra, по суті, є клоном "Логана" третього покоління, якого Renault Group планувала випускати в РФ, але відмовилася від цієї ідеї після повномасштабного вторгнення в Україну.

В "АвтоВАЗа" залишився доступ до платформи Renault CMF-B LS, на якій і збудована нова Lada Iskra. До того ж, в профіль седан дуже схожий на Dacia Logan і його побратима Renault Taliant. Примітно, що базовий Taliant в Україні коштує від 627 800 гривень ($15 000) і має кондиціонер.

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