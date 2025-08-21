Продали лише одне авто: новий кросовер "Москвич" виявився провальним (фото)

Новий "Москвич 8" взагалі ніхто не купує. Семимісний кросовер, який є копією китайського JAC, виявився дорожчим за Mitsubishi Outlander чи Nissan X-Trail.

Related video

Сімейний кросовер "Москвич 8" провалився на ринку — за два тижні продажів у РФ придбали лише одне авто. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Представники одного з московських автосалонів зазначили, що у продажу є всі комплектації моделі, але охочих купити "Москвич 8" немає. Клієнти до шоурумів не приходять.

"Москвич 8" є копією китайського JAC Sehol X8 Plus Фото: Drom

Одна із основних причин провалу моделі – висока ціна "Москвич 8". Сімейний кросовер є точною копією JAC Sehol X8 Plus, проте якщо у Китаї цей кросовер коштує в еквіваленті 14 000 – 19 500 доларів, то його російського близнюка оцінили в 2,98 – 3,37 млн рублів ($38 200 – 43 200). Комплектація включає цифровий щиток приладів, камери кругового огляду та оздоблення штучною шкірою.

Важливо

Найдоступніший на ринку: новий Nissan Leaf 2026 виявився дешевшим за попередника (фото)

Для порівняння: на українському ринку за менші гроші можна купити семимісні моделі світових брендів — кросовери Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail чи Peugeot 5008.

Кросовер виявився дорожчим за Mitsubishi Outlander чи Nissan X-Trail Фото: Drom

Новий "Москвич 8" — 4,8-метровий кросовер, який пропонують у варіантах на 5 або 7 місць. Авто оснащене 1,5-літровим 174-сильним турбомотором і 7-ступінчастим роботом та доступне виключно з переднім приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок виходить недорогий електропікап JAC.

Також ми писали, що в нову Lada не ставлять кондиціонер, бо вважають, що він не потрібен.