Chery раптово покидає російський ринок: названо причини

Концерн Chery Automobile несподівано вирішив покинути ринок РФ. Один із найбільших китайських автовиробників не хоче потрапити під санкції.

Chery повністю залишить Росію до 2027 року. Про це зазначається в офіційній заяві автовиробника з КНР, повідомляє агентство Nikkei.

Основна причина відмови від продажу авто в Росії – небажання потрапити під вторинні західні санкції. Chery виходить на Гонконгзьку біржу і планує розмістити там свої акції на 1,2 мільярда доларів.

"Ми прийняли рішення згорнути роботу в РФ, щоб підтвердити дотримання санкційних вимог і правил експортного контролю", — зазначається в повідомленні.

До того ж, китайський концерн почав активно завойовувати ринки Євросоюзу та Австралії. Санкції завадили б Chery продавати там свої автомобілі. Примітно, що раніше автомобілі Chery перестали продавати в Ірані та на Кубі.

Ще однією причиною стало збільшення ставок утилізаційного збору на імпортні авто в Росії. Chery наразі не збирає свої моделі на території РФ, тому підпадає під підвищений збір.

Варто відзначити, що російський ринок тривалий час вважався ключовим для Chery Automobile. У 2024 році в РФ продали 325,2 тис. автомобілів Chery, Exeed, Jaecoo, Jetour та Omoda, що становить приблизно 20% від загальної кількості.

Саме з російського ринку Chery отримали 25,5% усієї виручки. На території РФ діяли 372 дилерські центри та 687 автосалонів Chery. Із квітня ці активи вже почали розподіляти між трьома російськими компаніями.

