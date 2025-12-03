Эксперт посоветовал водителям возить в авто зимой свежий огурец — для чего он нужен

Обычный огурец может пригодиться автомобилистам. Овощ поможет побороть проблему, которая возникает в осенне-зимний период.

Свежий огурец — настоящая находка для водителей зимой, ведь он помогает защитить стекла авто от замерзания и запотевания. Об этом сообщает издание Express.

Огурцы защитят лобовое стекло от замерзания Фото: Freepik

Британский автоэксперт Каллум Батлер советует водителям купить огурцы зимой, поскольку это простой и недорогой способ предотвратить образование корки льда или конденсата на стекле автомобиля. Необходимо разрезать этот овощ и натереть им высушенное стекло как снаружи, так и внутри.

Важно

Как подготовить автомобиль к зиме в Украине — советы эксперта

"Огурец содержит натуральные масла, которые создают гидрофобную поверхность при натирании на стеклах или зеркалах. Водоотталкивающие свойства огурца помогают предотвратить конденсацию и запотевание лобового стекла. По сути, это как нанести на лобовое стекло защитную пленку, которая предотвращает образование конденсата в холодные месяцы.", — объясняет Каллум Батлер.

Відео дня

Свежий огурец — более дешевая альтернатива специальным средствам от замерзания или запотевания стекол. Если же окна авто таки промерзли, то можно воспользоваться лимонным соком или раствором уксуса: лимонная и уксусная кислоты ускоряют таяние льда.

Ранее Фокус рассказывал об опасном черном льде на дорогах зимой.

Также мы писали, что в РФ перестали заводиться сотни автомобилей Porsche.