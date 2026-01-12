Їх стихія — бездоріжжя: названо кращі позашляховики 2026 року (фото)

Британські експерти обрали топ 10 кращих позашляховиків 2026 року. До рейтингу потрапили моделі різних класів та цінових категорій.

На сучасному авторинку переважають кросовери, більше пристосовані до асфальтових доріг. Справжніх підкорювачів бездоріжжя стає все менше, але такі моделі все ж мають своїх прихильників. Британське видання Autocar визначило найкращі позашляховики 2026 року.

Рейтинг нових позашляховиків склали на основі тест-драйвів моделей як на дорогах, так і на бездоріжжі. До топ 10 потрапили як доступні, так і преміальні авто.

10 місце – Ineos Grenadier

Ineos Grenadier Фото: Autocar

Ineos Grenadier – сучасна варіація на тему класичного Land Rover Defender. Рамний позашляховик має високий (260 мм) кліренс і блокування диференціалів, а його кути в’їзду та з’їзду складають 35,9°. Він демонструє феноменальну прохідність, а от на асфальті не настільки вражає. Зате Ineos доволі просторий, а його двигуни від BMW тяговиті.

Плюси:

чудова прохідність;

вдалі двигуни BMW.

Мінуси:

висока ціна;

не найкраща поведінка на асфальті.

9 місце – Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Discovery нинішнього покоління – позашляховик для родини. Він не лише добре почувається на бездоріжжі, але й місткий та комфортабельний.

Плюси:

практичний;

місткий семимісний салон.

Мінуси:

не найекономічніший;

суперечливий дизайн задньої частини.

8 місце – Dacia/Renault Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Duster – найдоступніша модель у рейтингу. Третє покоління кросовера стало сучаснішим, але в повнопривідному виконанні зберегло позашляхові здібності. Кросовер легкий і має пристойний кліренс.

Плюси:

невисока ціна;

став просторішим.

Мінуси:

місцями виглядає дешево;

неможливо обрати дизель і повний привід.

7 місце – Subaru Outback

Subaru Outback Фото: Subaru

Універсал підвищеної прохідності кращий за багато кросоверів завдяки симетричному повному приводу, високому кліренсу та спеціальномупозашляховому режиму. До того ж, він просторий та місткий.

Плюси:

непогана прохідність;

комфортабельна підвіска;

просторий салон.

Мінуси:

атмосферна версія не надто швидка;

підвищена витрата пального.

6 місце – Mercedes-Benz G-Class

Нинішній "Гелендваген" став сучаснішим і комфортнішим, але зберіг раму та три диференціали з блокуванням. У лінійці є бензинові і дизельні версії та навіть електричний варіант.

Плюси:

чудова прохідність;

тяговитий дизель.

Мінуси:

дуже дорогий.

5 місце – Range Rover

Range Rover Фото: Land Rover

Розкішний Range Rover залишається здібним на бездоріжжі. Його пневмопідвіска дозволяє суттєво збільшити кліренс. Звісно ж, позашляховик комфортабельний і дорогий усередині.

Плюси:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

непогана прохідність.

Мінуси:

висока ціна;

заслабкі гальма.

4 місце – Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor Фото: Тарас Брязгунов

Заряджений Ford Ranger має тяговитий бензиновий V6 із гучним вихлопом, посилену підвіску та позашляхові шини. Він не просто здатен долати бездоріжжя, а може робити це на швидкості. До того ж, пікап практичний.

Плюси:

чудова прохідність;

непоганий V6.

Мінуси:

чималі розміри.

3 місце – Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado Фото: Тарас Брязгунов

Новий Toyota Prado 250 приваблює ретростилем та традиційно чудовою прохідністю. У нього міцна витривала підвіска, а передній стабілізатор можна розімкнути. Позашляховик не найшвидший, але його 2,8-літровий турбодизель достатньо тяговитий.

Плюси:

стильний дизайн;

чудова прохідність;

надійність.

Мінуси:

немає V6;

слабка шумоізоляція.

2 місце – Jeep Wrangler

Jeep Wrangler Rubicon Фото: Тарас Брязгунов

Jeep Wrangler – позашляхова легенда. Особливо вражає на бездоріжжі варіант Rubicon із великими шинами, збільшеним кліренсом, блокуваннями диференціалів та посиленими мостами. У нинішньому поколінні позашляховик має непоганий і доволі просторий салон.

Плюси:

зразкова прохідність;

непогані салон і оснащення.

Мінуси:

не найкраща керованість на асфальті.

1 місце – Defender 110 OCTA

Defender 110 OCTA Фото: Тарас Брязгунов

Defender OCTA – найкращий позашляховик 2026 року за версією Autocar. Авто з потужним 635-сильним V8 твін-турбо швидке як на асфальті, так і на бездоріжжі. Воно зберігає усі традиційні переваги Defender – знижувальну передачу, пневмопідвіску зі змінним кліренсом та систему Terrain Response, яка сама підлаштовується під бездоріжжя.

Плюси:

гарна динаміка на асфальті і бездоріжжі;

просторий і якісний салон.

Мінуси:

чималі розміри;

підвищена витрата пального.

