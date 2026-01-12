Их стихия — бездорожье: названы лучшие внедорожники 2026 года (фото)
Британские эксперты выбрали топ 10 лучших внедорожников 2026 года. В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий.
На современном авторынке преобладают кроссоверы, больше приспособленные к асфальтовым дорогам. Настоящих покорителей бездорожья становится все меньше, но такие модели все же имеют своих поклонников. Британское издание Autocar определило лучшие внедорожники 2026 года.
Рейтинг новых внедорожников составили на основе тест-драйвов моделей как на дорогах, так и на бездорожье. В топ 10 попали как доступные, так и премиальные авто.
10 место — Ineos Grenadier
Ineos Grenadier — современная вариация на тему классического Land Rover Defender. Рамный внедорожник имеет высокий (260 мм) клиренс и блокировку дифференциалов, а его углы въезда и съезда составляют 35,9°. Он демонстрирует феноменальную проходимость, а вот на асфальте не столь впечатляет. Зато Ineos довольно просторный, а его двигатели от BMW тяговитые.
Плюсы:
- превосходная проходимость;
- удачные двигатели BMW.
Минусы:
- высокая цена;
- не самое лучшее поведение на асфальте.
9 место — Land Rover Discovery
Discovery нынешнего поколения — внедорожник для семьи. Он не только хорошо чувствует себя на бездорожье, но и вместительный и комфортабельный.
Плюсы:
- практичный;
- вместительный семиместный салон.
Минусы:
- не самый экономичный;
- противоречивый дизайн задней части.
8 место — Dacia/Renault Duster
Duster — самая доступная модель в рейтинге. Третье поколение кроссовера стало более современным, но в полноприводном исполнении сохранило внедорожные способности. Кроссовер легкий и имеет приличный клиренс.
Плюсы:
- невысокая цена;
- стал просторнее.
Минусы:
- местами выглядит дешево;
- невозможно выбрать дизель и полный привод.
7 место — Subaru Outback
Универсал повышенной проходимости лучше многих кроссоверов благодаря симметричному полному приводу, высокому клиренсу и специальному внедорожному режиму. К тому же, он просторный и вместительный.
Плюсы:
- неплохая проходимость;
- комфортабельная подвеска;
- просторный салон.
Минусы:
- атмосферная версия не слишком быстрая;
- повышенный расход топлива.
6 место — Mercedes-Benz G-Class
Нынешний "Гелендваген" стал современнее и комфортнее, но сохранил раму и три дифференциала с блокировкой. В линейке есть бензиновые и дизельные версии и даже электрический вариант.
Плюсы:
- превосходная проходимость;
- тяговитый дизель.
Минусы:
- очень дорогой.
5 место — Range Rover
Роскошный Range Rover остается способным на бездорожье. Его пневмоподвеска позволяет существенно увеличить клиренс. Конечно же, внедорожник комфортабельный и дорогой внутри.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- неплохая проходимость.
Минусы:
- высокая цена;
- слабые тормоза.
4 место — Ford Ranger Raptor
Заряженный Ford Ranger имеет тяговитый бензиновый V6 с громким выхлопом, усиленную подвеску и внедорожные шины. Он не просто способен преодолевать бездорожье, а может делать это на скорости. К тому же, пикап практичен.
Плюсы:
- отличная проходимость;
- неплохой V6.
Минусы:
- немалые размеры.
3 место — Toyota Land Cruiser Prado
Новый Toyota Prado 250 привлекает ретростилем и традиционно отличной проходимостью. У него крепкая выносливая подвеска, а передний стабилизатор можно разомкнуть. Внедорожник не самый быстрый, но его 2,8-литровый турбодизель достаточно тяговитый.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- превосходная проходимость;
- надежность.
Минусы:
- нет V6;
- слабая шумоизоляция.
2 место — Jeep Wrangler
Jeep Wrangler — внедорожная легенда. Особенно впечатляет на бездорожье вариант Rubicon с большими шинами, увеличенным клиренсом, блокировками дифференциалов и усиленными мостами. В нынешнем поколении внедорожник имеет неплохой и довольно просторный салон.
Плюсы:
- образцовая проходимость;
- неплохие салон и оснащение.
Минусы:
- не самая лучшая управляемость на асфальте.
1 место — Defender 110 OCTA
Defender OCTA — лучший внедорожник 2026 года по версии Autocar. Авто с мощным 635-сильным V8 твин-турбо быстрое как на асфальте, так и на бездорожье. Оно сохраняет все традиционные преимущества Defender — понижающую передачу, пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и систему Terrain Response, которая сама подстраивается под бездорожье.
Плюсы:
- хорошая динамика на асфальте и бездорожье;
- просторный и качественный салон.
Минусы:
- немалые размеры;
- повышенный расход горючего.
