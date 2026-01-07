На голову выше конкурентов: названы лучшие электромобили 2026 года (фото)

Британские эксперты назвали топ 10 лучших электрокаров 2026 года. В рейтинг попали модели разных классов и стоимости — от доступных хэтчбеков до роскошных купе.

Предложение электромобилей на рынке сейчас богато как никогда. Электрокары присутствуют почти во всех сегментах и доступны в разных ценовых категориях. Британское издание Autocar выбрало лучшие электромобили, которые доступны в 2026 году.

Лучшие новые электрокары определили по результатам тест-драйвов. Журналисты испытали десятки моделей и выбрали топ 10 лидеров.

10 место — BMW i7

BMW i7 Фото: BMW

Электрический BMW 7 Series роскошный, комфортабельный просторный и имеет большой 31-дюймовый телевизор в салоне. И поскольку это BMW, то он довольно неплохо управляется.

Плюсы:

высокий уровень комфорта;

хорошая шумоизоляция;

просторный салон.

Минусы:

небольшой запас хода;

высокая цена.

Відео дня

Важно

Новая Mazda CX-5 и кроссовер Nissan Leaf: главные автомобильные премьеры 2025 года (фото)

9 место — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Обновленный электромобиль Tesla Model 3 стал тише и комфортабельнее. Он сохраняет свои традиционные качества — хорошую динамику и немалый (до 750 км) запас хода.

Плюсы:

большой запас хода;

превосходная динамика.

Минусы:

жестковатая езда;

компоновка салона не для всех;

проблемный автопилот.

8 место — Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: Rolls-Royce

Купе Rolls-Royce Spectre — самый роскошный электрокар на рынке. Он поражает комфортом, тишиной и качеством отделки. К тому же, тяжелое авто на удивление неплохо управляется.

Плюсы:

комфортная езда;

превосходная шумоизоляция;

роскошный салон.

Минусы:

высокая цена;

небольшой запас хода.

7 место — Porsche Taycan

Porsche Taycan Фото: Porsche

Porsche Taycan имеет лучшую управляемость из всех современных электромобилей. Он быстрый и в версии Turbo S стартует до сотни за 2,4 с. Также стоит отметить неплохой запас хода (до 680 км) и продуманный эргономичный салон.

Плюсы:

превосходная управляемость;

неплохой запас хода;

хорошая динамика.

Минусы:

высокая цена;

тесный задний ряд.

6 место — Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.7 — электрическая альтернатива VW Passat. Он просторный, практичный и имеет большой запас хода — до 700 км. К тому же, у него неплохо настроена ходовая. В линейке есть и стильный универсал.

Плюсы:

практичный;

хорошо настроенное шасси.

Минусы:

неудобные переключатели в салоне;

не самая лучшая работа трекшн-контроля.

5 место — Renault 5 E-Tech

Рено 5 E-Tech Фото: Renault

Новый Renault 5 сочетает классический дизайн 70-х с современной электрической "начинкой". Хэтчбек стильный, качественный внутри, недорогой и имеет запас хода до 400 км.

Плюсы:

стильные дизайн и интерьер;

хорошее соотношение цена-качество.

Минусы:

слабая шумоизоляция днища;

узкие двери.

4 место — CUPRA Born

Cupra Born Фото: Cupra

CUPRA Born — относительно недорогой электромобиль для активного водителя. У него сбалансированное шасси и захватывающая управляемость, а в салоне установлены отличные спортивные кресла. Вместе с тем, хэтчбек остается практичным.

Плюсы:

хорошая управляемость;

стильный интерьер.

Минусы:

не самая лучшая мультимедиа;

слишком высокая цена.

3 место — Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Ioniq 5 N Фото: Hyundai

Заряженный 650-сильный Hyundai Ioniq 5 N не только стартует до сотни за 3,4 с, но и прекрасно управляется. К тому же, он способен имитировать звук бензинового двигателя и даже переключения передач.

Плюсы:

превосходная управляемость;

хорошая динамика;

немало режимов и интересных функций.

Минусы:

довольно тяжелый;

высокое энергопотребление.

Важно

Кроссоверы и электрокары: эксперты определили лучшие авто года в мире (фото)

2 место — Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Электрокроссовер Kia EV3 недорогой, практичный и довольно богато оснащен. У него приличная динамика, а запас хода достигает 600 км.

Плюсы:

большой запас хода;

просторный салон;

современная мультимедийная система.

Минусы:

неинтересная управляемость;

не самые современные системы безопасности.

1 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Elroq — один из самых практичных представителей своего класса по разумной цене. У него просторный и продуманный салон и неплохо настроенная ходовая. Запас хода кроссовера достигает 580 км.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

большой запас хода;

хорошо настроенное шасси.

Минусы:

неинтересная управляемость.

Ранее Фокус рассказывал о крупнейшем производителе электрокаров в мире за 2025 год.

Также мы писали о самом дешевом электромобиле Audi.