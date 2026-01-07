На голову выше конкурентов: названы лучшие электромобили 2026 года (фото)
Британские эксперты назвали топ 10 лучших электрокаров 2026 года. В рейтинг попали модели разных классов и стоимости — от доступных хэтчбеков до роскошных купе.
Предложение электромобилей на рынке сейчас богато как никогда. Электрокары присутствуют почти во всех сегментах и доступны в разных ценовых категориях. Британское издание Autocar выбрало лучшие электромобили, которые доступны в 2026 году.
Лучшие новые электрокары определили по результатам тест-драйвов. Журналисты испытали десятки моделей и выбрали топ 10 лидеров.
10 место — BMW i7
Электрический BMW 7 Series роскошный, комфортабельный просторный и имеет большой 31-дюймовый телевизор в салоне. И поскольку это BMW, то он довольно неплохо управляется.
Плюсы:
- высокий уровень комфорта;
- хорошая шумоизоляция;
- просторный салон.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- высокая цена.
9 место — Tesla Model 3
Обновленный электромобиль Tesla Model 3 стал тише и комфортабельнее. Он сохраняет свои традиционные качества — хорошую динамику и немалый (до 750 км) запас хода.
Плюсы:
- большой запас хода;
- превосходная динамика.
Минусы:
- жестковатая езда;
- компоновка салона не для всех;
- проблемный автопилот.
8 место — Rolls-Royce Spectre
Купе Rolls-Royce Spectre — самый роскошный электрокар на рынке. Он поражает комфортом, тишиной и качеством отделки. К тому же, тяжелое авто на удивление неплохо управляется.
Плюсы:
- комфортная езда;
- превосходная шумоизоляция;
- роскошный салон.
Минусы:
- высокая цена;
- небольшой запас хода.
7 место — Porsche Taycan
Porsche Taycan имеет лучшую управляемость из всех современных электромобилей. Он быстрый и в версии Turbo S стартует до сотни за 2,4 с. Также стоит отметить неплохой запас хода (до 680 км) и продуманный эргономичный салон.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- неплохой запас хода;
- хорошая динамика.
Минусы:
- высокая цена;
- тесный задний ряд.
6 место — Volkswagen ID.7
Новый Volkswagen ID.7 — электрическая альтернатива VW Passat. Он просторный, практичный и имеет большой запас хода — до 700 км. К тому же, у него неплохо настроена ходовая. В линейке есть и стильный универсал.
Плюсы:
- практичный;
- хорошо настроенное шасси.
Минусы:
- неудобные переключатели в салоне;
- не самая лучшая работа трекшн-контроля.
5 место — Renault 5 E-Tech
Новый Renault 5 сочетает классический дизайн 70-х с современной электрической "начинкой". Хэтчбек стильный, качественный внутри, недорогой и имеет запас хода до 400 км.
Плюсы:
- стильные дизайн и интерьер;
- хорошее соотношение цена-качество.
Минусы:
- слабая шумоизоляция днища;
- узкие двери.
4 место — CUPRA Born
CUPRA Born — относительно недорогой электромобиль для активного водителя. У него сбалансированное шасси и захватывающая управляемость, а в салоне установлены отличные спортивные кресла. Вместе с тем, хэтчбек остается практичным.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- стильный интерьер.
Минусы:
- не самая лучшая мультимедиа;
- слишком высокая цена.
3 место — Hyundai Ioniq 5 N
Заряженный 650-сильный Hyundai Ioniq 5 N не только стартует до сотни за 3,4 с, но и прекрасно управляется. К тому же, он способен имитировать звук бензинового двигателя и даже переключения передач.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- хорошая динамика;
- немало режимов и интересных функций.
Минусы:
- довольно тяжелый;
- высокое энергопотребление.
2 место — Kia EV3
Электрокроссовер Kia EV3 недорогой, практичный и довольно богато оснащен. У него приличная динамика, а запас хода достигает 600 км.
Плюсы:
- большой запас хода;
- просторный салон;
- современная мультимедийная система.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- не самые современные системы безопасности.
1 место — Skoda Elroq
Электромобиль Skoda Elroq — один из самых практичных представителей своего класса по разумной цене. У него просторный и продуманный салон и неплохо настроенная ходовая. Запас хода кроссовера достигает 580 км.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- большой запас хода;
- хорошо настроенное шасси.
Минусы:
- неинтересная управляемость.
