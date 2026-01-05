Не Tesla: назван крупнейший производитель электромобилей в мире за 2025 год

Tesla впервые за последние годы потеряла мировое лидерство в сегменте электрокаров. Новый "король" рынка — BYD Auto.

BYD впервые возглавил рейтинг производителей электрокаров по результатам года. Об этом сообщает сайт Drive.

За прошлый год продажи электромобилей BYD выросли сразу на 28% и достигли 2 254 714 авто. Зато спрос на электрокары Tesla снизился на 9% (до 1 636 129 единиц), хотя в начале года Илон Маск анонсировал рост на 20-30%.

Продажи Tesla резко снизились в 2025 году Фото: Tesla

Продажи Tesla резко упали в Европе и Северной Америке в первой половине 2025 года, прежде всего, из-за политической деятельности Илона Маска. К тому же, в США позиции компании пошатнуло сентябрьская отмена льгот на электрокары администрацией Дональда Трампа. В последнем квартале продажи Tesla упали на 15,6% — до 418 227 авто.

BYD опередил Tesla благодаря значительно более широкой и разнообразной линейке и большому количеству недорогих моделей. Основное преимущество автопроизводитель получил на домашнем китайском рынке, однако 1 049 601 авто экспортировали, что на 145% больше, чем в прошлом году. Общие продажи электромобилей и плагин-гибридов BYD выросли до 4,6 миллиона единиц.

Между прочим, под конец 2025 года BYD стал лидером и на украинском авторынке.

Также Фокус рассказывал, что в ЕС стимулируют создание дешевых электрокаров.