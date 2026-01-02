Лучший результат за 11 лет: авторынок Украины закончил год рекордным ростом (фото)
2025 год закончился стремительным ростом продаж новых авто. Причинил его настоящий бум на электрокары.
В декабре 2025 года продано 12,4 тыс. новых легковых автомобилей и это лучший месячный показатель с марта 2014 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с ноябрем отмечен рост продаж на 50%, а по сравнению с декабрем — сразу в 2,2 раза.
Конечно же, рекордные показатели обусловлены отменой льготной растаможки электрокаров с 1 января 2026 года. Многие украинцы поспешили купить электромобиль, пока цены не выросли. По данным Auto-Consulting, электрические модели в декабре заняли 50% рынка.
Именно производитель электрокаров BYD стал самым популярным брендом декабря с долей 25% на рынке. Второе место занял Volkswagen, а третье — Toyota.
Топ-10 лидеров украинского авторынка в декабре 2025 года:
- BYD — 3164 проданных авто.
- Volkswagen — 1298 ед.
- Toyota — 1117 ед.
- Skoda — 969 ед.
- Zeekr — 844 ед.
- Renault — 658 ед.
- Honda — 441 ед.
- Hyundai — 375 ед.
- BMW — 324 ед.
- Audi — 316 ед.
Самое популярное авто в Украине за декабрь — электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX.
Всего в 2025 году украинцы приобрели 81,3 тыс. новых легковых авто. Это на 17% больше, чем за 2024 год и соответствует уровню 2017-2018 годов.
