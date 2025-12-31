Французский премиум: в Украине презентовали новый DS №4 (фото)

В Украине представили новый DS №4. Компактный премиальный кросс-хэтчбек дебютировал в гибридном исполнении, однако ожидается и дизельная версия модели.

Новый DS №4 показали на специальном событии, посвященном 15-летию представительства Stellantis в Украине. Журналист Фокуса смог познакомиться с новой моделью, которая уже вышла на наш рынок.

Передняя часть авто выдержана в духе старшего брата DS №8 Фото: Тарас Брязгунов

Авто является основательной модернизацией DS 4, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Отличить его можно, прежде всего, по новой передней части в духе старшего брата — электрического DS №8. В салоне установили увеличенный 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов.

В салоне установили новый цифровой щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов

Пока что новый DS №4 предлагается с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и "мягкой" гибридной установкой общей мощностью 145 л. с. Он разгоняется до сотни за 10,5 с и развивает 202 км/ч, а средний расход топлива составляет 5,2-5,3 л на 100 км. Позже линейку DS №4 в Украине пополнит версия с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем.

DS №4 дебютировал в гибридном исполнении Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация DS №4 довольно богатая, ведь модель предлагается в топовой версии Etoile (от 1 536 100 гривен). Кросс-хэтч получил матричную оптику, 19-дюймовые диски, отделку алькантарой, двухзонный климат-контроль, электропривод и подогрев кресел, адаптивный круиз-контроль, навигацию и набор систем безопасности.

Кроме того, в экспозиции к 15-летию представительства Stellantis в Украине можно было увидеть ряд других интересных моделей. В частности, продемонстрировали кроссовер Jeep Avenger в лимитированной полноприводной версии The North Face.

К 15-летию Stellantis в Украине подготовили экспозицию интересных авто Фото: Тарас Брязгунов Jeep Avenger The North Face Фото: Тарас Брязгунов Бронированный Peugeot Landtrek и школьный автобус "Историк" Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, показали спецавтомобили, переоборудованные украинскими предприятиями, среди которых — инкассаторское авто, карета скорой помощи, школьный автобус "Историк" и бронированный пикап Peugeot Landtrek.

