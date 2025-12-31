Підтримайте нас RU
Французький преміум: в Україні презентували новий DS №4 (фото)

DS №4
DS №4 вийшов на український ринок | Фото: Тарас Брязгунов

В Україні представили новий DS №4. Компактний преміальний крос-хетчбек дебютував у гібридному виконанні, проте очікується і дизельна версія моделі.

Новий DS №4 показали на спеціальній події, присвяченій 15-річчю представництва Stellantis в Україні. Журналіст Фокусу зміг познайомитися із новою моделлю, яка вже вийшла на наш ринок.

новий DS №4
Передня частина авто витримана у дусі старшого брата DS №8
Фото: Тарас Брязгунов

Авто є ґрунтовною модернізацією DS 4, який свого часу побував на тесті Фокусу. Відрізнити його можна, передусім, за новою передньою частиною у дусі старшого брата — електричного DS №8. У салоні встановили збільшений 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів.

салон DS №4
У салоні встановили новий цифровий щиток приладів
Фото: Тарас Брязгунов

Поки що новий DS №4 пропонують із 1,2-літровим бензиновим турбомотором та "м'якою" гібридною установкою загальною потужністю 145 к. с. Він розганяється до сотні за 10,5 с та розвиває 202 км/год, а середня витрата пального становить 5,2-5,3 л на 100 км. Пізніше лінійку DS №4 в Україні поповнить версія з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем.

DS №4
DS №4 дебютував у гібридному виконанні
Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація DS №4 доволі багата, адже модель пропонують у топовій версії Etoile (від 1 536 100 гривень). Крос-хетч отримав матричну оптику, 19-дюймові диски, оздобленням алькантарою, двозонний клімат-контроль, електропривід і підігрів крісел, адаптивний круїз-контроль, навігацію і набір систем безпеки.

Тест-драйв Peugeot 5008: найдоступніший сімейний кросовер в Україні
Крім того, в експозиції до 15-річчя представництва Stellantis в Україні можна було побачити низку інших цікавих моделей. Зокрема, продемонстрували кросовер Jeep Avenger у лімітованій повнопривідній версії The North Face.

До 15-річчя Stellantis в Україні підготували експозицію цікавих авто
До 15-річчя Stellantis в Україні підготували експозицію цікавих авто
Фото: Тарас Брязгунов
Jeep Avenger The North Face
Jeep Avenger The North Face
Фото: Тарас Брязгунов
Броньований Peugeot Landtrek та шкільний автобус "Історик"
Броньований Peugeot Landtrek та шкільний автобус "Історик"
Фото: Тарас Брязгунов
До 15-річчя Stellantis в Україні підготували експозицію цікавих авто
Jeep Avenger The North Face
Броньований Peugeot Landtrek та шкільний автобус "Історик"

До того ж, показали спецавтомобілі, переобладнані українськими підприємствами, серед яких — інкасаторське авто, карета швидкої допомоги, шкільний автобус "Історик" та броньований пікап Peugeot Landtrek.

Раніше Фокус розповідав про найяскравіші автомобілі, які привезли в Україну за 2025 рік.

Також ми писали про доступний електрокар від Stellantis, який може з'явитися в Україні.