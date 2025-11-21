Підтримайте нас RU
Може з'явитися в Україні: Stellantis показав електрокросовер за $14 000 (фото)

електромобіль Leapmotor A10
Leapmotor A10 — компактний доступний електрокросовер | Фото: Stellantis

Stellantis розширює лінійку бренду Leapmotor найдешевшою моделлю. Компактний електрокросовер A10 має запас ходу 500 км.

Новий Leapmotor A10 презентували на автосалоні в Гуанчжоу і він надійде у продаж із першого півріччя 2026 року за ціною до 100 000 юанів ($14 000). Модель буде представлена і в Європі під назвою Leapmotor B03X. Подробиці авто розкрили на сайті концерну Stellantis.

Stellantis є співвласником китайського бренду Leapmotor і останнім часом активно просуває його моделі в Європі. Недорогі електромобілі Leapmotor з’являться і на нашому ринку – про це вже повідомили в українському представництві Stellantis.

кросовер Leapmotor B03X
Модель продаватимуть у Європі як Leapmotor B03X
Фото: Stellantis

Електромобіль Leapmotor A10 – компактний міський кросовер В-класу. Його довжина перевищує 4,2 м, ширина становить 1,8 м, висота – 1,6 м,а колісна база – 2,6 м.

Новий електричний позашляховик Jeep Recon став "зеленою" альтернативою Wrangler (відео)
Кросовер Leapmotor A10 вирізняється плавними формами кузова, високим капотом та розкосими фарами. Ззаду з країв кузова встановлені компактні ліхтарі.

Салон Leapmotor A10 не показали, але розкрили деталі комплектації. Електрокросовер можна буде замовити з 18-дюмовими дисками та системою напівавтономного руху.

Leapmotor A10
Запас ходу електрокросовера сягає 500 км
Фото: Stellantis

Також оприлюднено окремі характеристики Leapmotor A10. Його запас ходу складе 500 км, а швидка зарядка на 30-80% займатиме 16 хвилин.

Між іншим, нещодавно дебютував флагманський кросовер Leapmotor потужністю 724 к. с.

Також Фокус розповідав про новий Porsche Cayenne 2026, який став електрокросовером.