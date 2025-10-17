Stellantis показав сімейний 724-сильний електрокар із запасом ходу понад 700 км (фото)

Презентовано новий кросовер Leapmotor D19. Велика сімейна модель отримала електрифіковані установки потужністю до 724 к. с., а її запас ходу сягає 720 км.

Новий Leapmotor D19 вийде на ринок в Китаї у першій половині 2026 року і з’явиться на європейському ринку. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобілі Leapmotor продаються в Європі, адже співвласником бренду є Stellantis. Між іншим, в українському представництві концерну заявили про плани вивести Leapmotor на наш ринок.

Запас ходу електрокара становить 720 км Фото: Stellantis

Кросовер Leapmotor D19 – шестимісна сімейна модель. Дизайн авто витриманий у фірмовому стилі марки – з плавними обводами кузова та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Leapmotor D19 сягає 5,2 м завдовжки та 2 м завширшки, а його колісна база – 3,1 м.

Салон Leapmotor D19 поки що не показали, зате розкрили деякі його подробиці. Крісла перших двох рядів матимуть електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Комплектація також включатиме холодильник, проєкцію на лобове скло, систему напівавтономного руху та технологію очищення повітря.

Відео дня

Важливо

Jeep представив флагманський електрифікований позашляховик із запасом ходу 800 км (фото)

Електромобіль Leapmotor D19 отримає три мотори загальною потужністю 724 к. с. і зможе розганятися до 100 км/год за 3 с. Велика батарея ємністю 115 кВт∙год забезпечить запас ходу 720 км. 1000-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку на 50% за 15 хвилин.

Авто сягає 5,2 м завдовжки Фото: Stellantis

Також запропонують 536-сильний варіант із двома електромоторами та бензиновим генератором. Він матиме меншу батарею на 80,3 кВт∙год і зможе подолати 500 км на електротязі. Розгін до 100 км/год займе 5 с.

Крім того, зазначається, що новий Leapmotor D19 отримає адаптивні амортизатори і пневмопідвіску.

До речі, Stellantis повертає на ринок знаменитий недорогий пікап Dakota.

Також Фокус розповідав про недорогий сімейний електрокросовер MG.