Stellantis показав сімейний 724-сильний електрокар із запасом ходу понад 700 км (фото)
Презентовано новий кросовер Leapmotor D19. Велика сімейна модель отримала електрифіковані установки потужністю до 724 к. с., а її запас ходу сягає 720 км.
Новий Leapmotor D19 вийде на ринок в Китаї у першій половині 2026 року і з’явиться на європейському ринку. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобілі Leapmotor продаються в Європі, адже співвласником бренду є Stellantis. Між іншим, в українському представництві концерну заявили про плани вивести Leapmotor на наш ринок.
Кросовер Leapmotor D19 – шестимісна сімейна модель. Дизайн авто витриманий у фірмовому стилі марки – з плавними обводами кузова та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Leapmotor D19 сягає 5,2 м завдовжки та 2 м завширшки, а його колісна база – 3,1 м.
Салон Leapmotor D19 поки що не показали, зате розкрили деякі його подробиці. Крісла перших двох рядів матимуть електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Комплектація також включатиме холодильник, проєкцію на лобове скло, систему напівавтономного руху та технологію очищення повітря.
Електромобіль Leapmotor D19 отримає три мотори загальною потужністю 724 к. с. і зможе розганятися до 100 км/год за 3 с. Велика батарея ємністю 115 кВт∙год забезпечить запас ходу 720 км. 1000-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку на 50% за 15 хвилин.
Також запропонують 536-сильний варіант із двома електромоторами та бензиновим генератором. Він матиме меншу батарею на 80,3 кВт∙год і зможе подолати 500 км на електротязі. Розгін до 100 км/год займе 5 с.
Крім того, зазначається, що новий Leapmotor D19 отримає адаптивні амортизатори і пневмопідвіску.
