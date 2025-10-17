Stellantis показал семейный 724-сильный электрокар с запасом хода более 700 км (фото)

Презентован новый кроссовер Leapmotor D19. Большая семейная модель получила электрифицированные установки мощностью до 724 л.с., а ее запас хода достигает 720 км.

Новый Leapmotor D19 выйдет на рынок в Китае в первой половине 2026 года и появится на европейском рынке. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобили Leapmotor продаются в Европе, ведь совладельцем бренда является Stellantis. Между прочим, в украинском представительстве концерна заявили о планах вывести Leapmotor на наш рынок.

Запас хода электрокара составляет 720 км Фото: Stellantis

Кроссовер Leapmotor D19 — шестиместная семейная модель. Дизайн авто выдержан в фирменном стиле марки — с плавными обводами кузова и тоненькими диодными фарами и фонарями. Leapmotor D19 достигает 5,2 м в длину и 2 м в ширину, а его колесная база — 3,1 м.

Салон Leapmotor D19 пока не показали, зато раскрыли некоторые его подробности. Кресла первых двух рядов будут иметь электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Комплектация также будет включать холодильник, проекцию на лобовое стекло, систему полуавтономного движения и технологию очистки воздуха.

Відео дня

Важно

Jeep представил флагманский электрифицированный внедорожник с запасом хода 800 км (фото)

Электромобиль Leapmotor D19 получит три мотора общей мощностью 724 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Большая батарея емкостью 115 кВт∙ч обеспечит запас хода 720 км. 1000-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку на 50% за 15 минут.

Авто достигает 5,2 м в длину Фото: Stellantis

Также предложат 536-сильный вариант с двумя электромоторами и бензиновым генератором. Он будет иметь меньшую батарею на 80,3 кВт∙ч и сможет преодолеть 500 км на электротяге. Разгон до 100 км/ч займет 5 с.

Кроме того, отмечается, что новый Leapmotor D19 получит адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску.

Кстати, Stellantis возвращает на рынок знаменитый недорогой пикап Dakota.

Также Фокус рассказывал о недорогом семейном электрокроссовере MG.