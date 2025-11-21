Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Может появиться в Украине: Stellantis показал электрокроссовер за $14 000 (фото)

электромобиль Leapmotor A10
Leapmotor A10 — компактный доступный электрокроссовер — Leapmotor A10 — компактный доступный электрокроссовер | Фото: Stellantis

Stellantis расширяет линейку бренда Leapmotor самой дешевой моделью. Компактный электрокроссовер A10 имеет запас хода 500 км.

Новый Leapmotor A10 презентовали на автосалоне в Гуанчжоу и он поступит в продажу с первого полугодия 2026 года по цене до 100 000 юаней ($14 000). Модель будет представлена и в Европе под названием Leapmotor B03X. Подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Stellantis является совладельцем китайского бренда Leapmotor и в последнее время активно продвигает его модели в Европе. Недорогие электромобили Leapmotor появятся и на нашем рынке — об этом уже сообщили в украинском представительстве Stellantis.

кроссовер Leapmotor B03X
Модель будет продаваться в Европе как Leapmotor B03X
Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor A10 — компактный городской кроссовер В-класса. Его длина превышает 4,2 м, ширина составляет 1,8 м, высота — 1,6 м, а колесная база — 2,6 м.

Відео дня
Важно
Новый электрический внедорожник Jeep Recon стал "зеленой" альтернативой Wrangler (видео)
Новый электрический внедорожник Jeep Recon стал "зеленой" альтернативой Wrangler (видео)

Кроссовер Leapmotor A10 отличается плавными формами кузова, высоким капотом и раскосыми фарами. Сзади по краям кузова установлены компактные фонари.

Салон Leapmotor A10 не показали, но раскрыли детали комплектации. Электрокроссовер можно будет заказать с 18-дюймовыми дисками и системой полуавтономного движения.

Leapmotor A10
Запас хода электрокроссовера достигает 500 км
Фото: Stellantis

Также обнародованы отдельные характеристики Leapmotor A10. Его запас хода составит 500 км, а быстрая зарядка на 30-80% будет занимать 16 минут.

Между прочим, недавно дебютировал флагманский кроссовер Leapmotor мощностью 724 л.с.

Также Фокус рассказывал о новом Porsche Cayenne 2026, который стал электрокроссовером.