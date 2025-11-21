Может появиться в Украине: Stellantis показал электрокроссовер за $14 000 (фото)

Stellantis расширяет линейку бренда Leapmotor самой дешевой моделью. Компактный электрокроссовер A10 имеет запас хода 500 км.

Новый Leapmotor A10 презентовали на автосалоне в Гуанчжоу и он поступит в продажу с первого полугодия 2026 года по цене до 100 000 юаней ($14 000). Модель будет представлена и в Европе под названием Leapmotor B03X. Подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Stellantis является совладельцем китайского бренда Leapmotor и в последнее время активно продвигает его модели в Европе. Недорогие электромобили Leapmotor появятся и на нашем рынке — об этом уже сообщили в украинском представительстве Stellantis.

Модель будет продаваться в Европе как Leapmotor B03X Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor A10 — компактный городской кроссовер В-класса. Его длина превышает 4,2 м, ширина составляет 1,8 м, высота — 1,6 м, а колесная база — 2,6 м.

Кроссовер Leapmotor A10 отличается плавными формами кузова, высоким капотом и раскосыми фарами. Сзади по краям кузова установлены компактные фонари.

Салон Leapmotor A10 не показали, но раскрыли детали комплектации. Электрокроссовер можно будет заказать с 18-дюймовыми дисками и системой полуавтономного движения.

Запас хода электрокроссовера достигает 500 км Фото: Stellantis

Также обнародованы отдельные характеристики Leapmotor A10. Его запас хода составит 500 км, а быстрая зарядка на 30-80% будет занимать 16 минут.

