Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce: найяскравіші авто в Україні за 2025 рік (фото)
У 2025 році в Україну завезли чимало недешевих елітних авто. Серед них – Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce, причому вартість деяких моделей вираховується мільйонами доларів.
Попит на розкішні авто в Україні різко зріс у 2025 році. Лише за перші 9 місяців їх завезли 12 тисяч — приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті. Фокус обрав найкращі суперкари та преміальні авто, які з’явилися у нашій країні за минулий рік.
Aston Martin Valiant
Ексклюзивний суперкар Aston Martin Valiant – найдорожче нове авто в Україні на даний момент. Його ціна становить 2,7 мільйона доларів і він демонструється в столичному автосалоні бренду. Це трекове купе створили спеціально для дворазового чемпіона "Формули-1" та пілота Aston Martin Фернандо Алонсо, а потім вирішили випустити лімітованою серією з 38 машин. Карбоновий Aston Martin Valiant отримав 5,2-літровий 745-сильний V12 твін-турбо і доступний виключно з 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути понад 320 км/год.
Aston Martin DB12
У Києві з'явилося і купе Aston Martin DB12 – одне з найдорожчих авто, які офіційно продаються в Україні. Його ціна становить 12,7 млн гривень. Елегантне авто оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG потужністю 680 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год. Між іншим, саме це авто забрав столичний евакуатор.
Brabus 800
У Львів привезли новий Mercedes Brabus 800 2025 – чергову екстремальну версію "Гелендвагена" вартістю приблизно $500 000. Цифрове позначення вказує на те, що потужність 4,0-літрової вісімки з турбонаддувом збільшили до 800 сил. Результат – 4 с до сотні. Звісно ж, новий Brabus 800 отримав і карбоновий обвіс, і розкішний салон.
Ferrari 812 Superfast
Новий Ferrari 812 Superfast коштував приблизно $500 000, проте модель вже не випускається. Обтічне купе оснащене високооборотним атмосферним V12 об’ємом 6,5 л і потужністю 800 сил. Спринт до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.
Lamborghini Huracan Sterrato
У Житомирі з’явився новий Lamborghini Huracan Sterrato – один із найбільш нетипових суперкарів сучасності. Авто створене для бездоріжжя, тобто має підвищений кліренс, пластиковий обвіс та позашляхові шини. 5,2-літровий V10 на 610 сил залишили без змін: із ним розгін до сотні триває 3,4 с, а максимальну швидкість обмежили на 260 км/год. Усього випустили 1499 купе Lamborghini Huracan Sterrato вартістю від $280 000.
McLaren 750S
Суперкар McLaren 750S Spider неодноразово бачили у Львові й він уже встиг двічі потрапити в ДТП. Наступник моделі McLaren 720S оснащений 4,0-літровим V8-твін-турбо потужністю 750 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 332 км/год. Ціна McLaren 750S Spider перевищує 300 000 євро.
Mercedes-AMG GT Black Series
Трекове купе Mercedes-AMG GT Black Series свого часу коштувало від 335 000 євро. Суперкар отримав агресивний карбоновий обвіс та величезне антикрило, а його масу знизили на 35 кг. Потужність 4,0-літрової вісімки з турбонаддувом збільшили до 730 сил. Mercedes-AMG GT Black Series не лише може розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути 325 км/год, а й свого часу встановив рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг.
Rolls-Royce Cullinan Black Badge
В Україну за 2025 рік завезли кілька оновлених Rolls-Royce Cullinan і один із них – у зарядженій версії Black Badge вартістю від $700 000. Цей кросовер отримав потужніший 600-сильний V12, а також особливі декор, внутрішнє оздоблення та колісні диски.
Rolls-Royce Phantom Tiffany
Найдорожчий у світі седан Rolls-Royce Phantom – рідкість на українських дорогах. У Львові помітили авто в ексклюзивному виконанні Tiffany вартістю $550 000 із нестандартним інтер'єром, оздобленим блакитною шкірою і деревом. Під капотом – 6,75-літровий V12 потужністю 571 к. с.
Rolls-Royce Spectre
Електромобіль Rolls-Royce Spectre залишається популярним серед заможних українців: за даними сайту "ТопЖир" цих авто вартістю $600 000 вже продали понад три десятки. Розкішне 5,5-метрове купе оснащене 585-сильною установкою і здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його запас ходу становить 520 км.
Бонус: Bugatti Veyron
В Інтернеті опублікували фото Bugatti Veyron в Житомирі, проте його автентичність так і не була підтверджена і виникає питання. Легендарний суперкар був найшвидшим авто 2000-х: залежно від версії, його 8,0-літровий W16 із чотирма турбінами розвиває від 1001 до 1200 к. с., а максимальна швидкість становить 408-431 км/год. Ціна Bugatti Veyron зараз становить у середньому $1,5 мільйона.
