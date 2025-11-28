Легендарні рекордсмени: найшвидші автомобілі в історії (фото)

За звання найшвидшого авто у світі подекуди точилася справжня боротьба. Свого часу світові рекорди швидкості ставили Ferrari, Lamborghini, McLaren і Bugatti.

Нещодавно BYD презентував екстремальний суперкар Yangwang U9 Xtreme, який став найшвидшим серійним авто у світі. Під час тестів на автодромі в Німеччині він встановив новий рекорд швидкості — 496,2 км/год. Попереднє досягнення SSC Tuatara було покращено більш, ніж на 40 км/год.

BYD Yangwang U9 Xtreme розвинув 496 км/год Фото: BYD Auto

Максимальна швидкість завжди була однією з ключових характеристик авто, особливо, якщо мова йде про спортивні моделі. Звісно, найчастіше рекорди швидкості ставили гоночні авто, проте і звання найшвидшої серійної моделі було престижним. Фокус розповість про найшвидші авто різних років, що увійшли в історію як технічні шедеври

1900-ті роки. Mercedes Simplex 60HP – 128 км/год

Mercedes Simplex 60HP Фото: GOODING&COMPANY

Уже на початку ХХ сторіччя найшвидші авто розвивали понад 100 км/год. Кращим із них був Mercedes Simplex 60HP із 9,2-літровим чотирициліндровим мотором на 60 сил, здатний розвинути 128 км/год. Виготовили 102 Mercedes Simplex 60HP і в 2024 році один із них пішов із молотка за $11 мільйонів.

1910-ті роки. Benz 82/200 PS – 170 км/год

Benz 82/200 PS

Перед Першою світовою на гоночних трасах домінували справжні монстри Benz Blitzen із величезним 21,5-літровим двигуном від дирижабля потужністю 200 к. с. На основі цієї моделі в 1913 році створили серійний Benz 82/200 PS, який розганявся до 170 км/год. Таких авто випустили лише шість. Примітно, що рекорд Benz 82/200 PS тримався 14 років.

1920-ті роки. Mercedes 710 SSK – 192 км/год

Mercedes 710 SSK

Знаменитий конструктор Фердинанд Порше створив Mercedes 710 SSK для перегонів, проте частину з 33 випущених авто зробили дорожніми. Величезна 7,1-літрова шістка з компресором розвивала 225 к. с. і дозволяла розганятися до 192 км/год.

1930-ті роки. Duesenberg SSJ – 240 км/год

Duesenberg SSJ голлівудського актора Гаррі Купера Фото: GOODING&COMPANY

Американська марка Duesenberg випускала ексклюзивні розкішні авто, які конкурували з Rolls-Royce і Bentley. Вершиною її розвитку стали два Duesenberg SSJ, створені для голлівудських акторів – зірки "Віднесених вітром" Кларка Гейбла та його друга Гаррі Купера. Авто оснастили 6,9-літровою компресорною вісімкою на 400 сил. Актори не жаліли свої авто і розганялися на них до 240 км/год на вулицях Лос-Анджелеса.

1940-і роки. Jaguar XK120 – 213 км/год

Jaguar XK120 Фото: RM Sotheby's

У повоєнний час в історії рекордів швидкості починається новий етап, адже з появою Книги рекордів Гіннеса їх почали фіксувати офіційно та перевіряти більш скрупульозно. Прописали і процедуру: необхідно було здійснити два заїзди в різні боки, аби виключити вплив вітру.

Першим, хто встановив світовий рекорд швидкості серед серійних моделей за новими правилами, став Jaguar XK120. У 1949 році на автостраді в Бельгії обтічний британський спорткар із 3,4-літровою 160-сильною шісткою розігнався до 213 км/год. Між іншим, Кларк Гейбл придбав і це авто.

1950-ті роки. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing – 245 км/год

Mercedes 300SL Gullwing Фото: RM Sotheby's

Легендарний Mercedes 300 SL Gullwing 1954 року вражав не лише стрімким дизайном із дверима типу "крило чайки", але й характеристиками. Це перше у світі авто з безпосереднім впорскуванням пального. Завдяки новій технології з 3,0-літрової шістки зняли 215 к. с., що дозволяло розвивати 245 км/год. Не дивно, що саме найшвидше авто 50-х часто називають першим у світі суперкаром.

1960-ті роки. Ferrari 365 GTB/4 Daytona – 285 км/год

Ferrari Daytona (ліворуч) виявився швидшим за Lamborghini Miura (праворуч) Фото: edmunds

Із 60-тих починається справжній розквіт спортивних моделей. Особливо вразив публіку вражаючий середньомоторний суперкар Lamborghini Miura. Його 4,0-літровий 350-сильний V12 дозволяв розвивати 275 км/год, проте це не найшвидше авто 60-х.

Lamborghini Miura створили спеціально, аби кинути виклик Ferrari, проте головні конкуренти з Маранелло гідно відповіли. Суперкар Ferrari 365 GTB/4 Daytona був консервативнішим і передньомоторним, проте виявився швидшим. 4,4-літровий V12 на 352 к. с. розганяв його до 280 км/год.

1970-ті роки. Lamborghini Countach LP400 – 288 км/год

Laborghini Countach Фото: Lamborghini

Lamborghini відігралися в 1974 році з моделлю Countach. Легендарний клиновидний суперкар із "гільйотинними" дверима оснастили 4,0-літровим V12 потужністю 380 сил. Максимальна швидкість склала 288 км/год.

1980-ті роки. Ferrari F40 – 321 км/год

Ferrari 288 GTO першим із серійних авто розвинув 300 км/год Фото: RM Sotheby's

Саме у це десятиріччя серійне авто вперше розвинуло швидкість понад 300 км/год. Ferrari 288 GTO в 1984 році розігнали до 303 км/год.

Ferrari F40 Фото: RM Sotheby's

Найшвидше авто 80-х – знаменитий суперкар Ferrari F40, який створили на базі 288 GTO. Він досягнув 321 км/год завдяки легкому кузову з композитних матеріалів та 2,9-літровому V8 твін-турбо на 478 к. с.

1990-ті роки. McLaren F1 – 386 км/год

McLaren F1 Фото: McLaren

Суперкар McLaren F1 став революційним. Тримісне карбонове купе з водійським місцем по центру отримало технологію граунд-ефекту, а його моторний відсік оздобили золотом для відводу тепла. У BMW розробили для суперкара 6,1-літровий V12 на 627 к. с. У 1993 році McLaren F1 розігнався до 371 км/год, покращивши на 16 км/год досягнення Bugatti EB110 SS, а за п’ять років перевершив сам себе – 386 км/год. Упродовж 12 років модель утримувала титул найшвидшого серійного авто у світі.

2000-і роки. Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/год

Bugatti Veyron Super Sport Фото: Bugatti

Bugatti Veyron у 2005 році увійшов у історію, ставши першим серійним авто, яке сягнуло 400 км/год. Ще швидшим виявився його заряджений варіант Super Sport. Потужність 8,0-літрового W16 із чотирма турбінами збільшили із 1001 до 1200 к. с., покращили аеродинаміку і як результат – 431 км/год.

2010-і роки. Koenigsegg Agera RS – 444 км/год

Koenigsegg Agera RS Фото: Koenigsegg

У цьому десятилітті з’явилися знамениті Bugatti Chiron і Hennessey Venom, проте найшвидшим став шведський суперкар Koenigsegg Agera RS із 1350-сильним V8 твін-турбо. У 2017 на шосе в Неваді він розвинув 444,6 км/год.

Нові претенденти на світовий рекорд швидкості

Низка моделей уже готуються відібрати корону в BYD Yangwang U9 Xtreme. По-перше, суперкар SSC Tuatara готують до повторного заїзду і в теорії це 1750-сильне авто розраховане на швидкість 530 км/год.

SSC Tuatara Фото: carscoops.com

По-друге, побити рекорд швидкості спробує Hennessey Venom F5. 2000-сильне авто в теорії також здатне розвинути 500 км/год. Не варто списувати з рахунків і 1600-сильний Koenigsegg Jesko. Так що у недалекому майбутньому на нас очікує новий виток боротьби за звання найшвидшого серійного авто у світі.

