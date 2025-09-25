Жовта ракета: у румунській глибинці виявили унікальний Bugatti Міхаеля Шумахера (відео)

У Румунії зберігається ексклюзивне купе Bugatti EB110 1994 року. Яскраво-жовтий суперкар збудували за індивідуальним замовленням Міхаеля Шумахера.

Про Bugatti Міхаеля Шумахера тривалий час не було інформації, адже авто є частиною приватної автоколекції в Румунії та дуже рідко виїжджає на дороги. Утім, виключення зробили для відомого гонщика Бена Коллінза, який прославився в ролі Стіга з Top Gear. Відеоогляд авто Шумахера в румунській глибинці він опублікував на своєму Youtube-каналі.

Міхаель Шумахер, звісно, мав велику колекцію суперкарів, проте більшість із них – Ferrari, а от про його Bugatti EB110 не всі знають.

У 1994 році Міхаель Шумахер провів порівняльний тест п’яти суперкарів – Bugatti EB110, Ferrari F40, Jaguar XJ220, Lamborghini Diablo та Porsche 911 Turbo. Саме Bugatti найбільше припав до душі німцю і він замовив це авто. Воно й не дивно, адже суперкар був передовим для свого часу – мав карбоновий кузов, повний привід і 3,5-літровий V12 з чотирма турбінами.

Bugatti Шумахера зараз зберігається в колекції у Румунії Фото: скриншот / YouTube

Шумахер обрав заряджений 610-сильний варіант купе Bugatti EB110 Super Sport (SS). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 355 км/год. Свого часу це був найшвидший автомобіль у світі.

Утім, лімітований (випущено 33 таких купе) суперкар Bugatti EB110 SS був полегшений, а його інтер’єр зробили простішим. Однак на жовте авто Шумахера встановили комфортніший шкіряний салон від Bugatti EB110 GT. Це робить його унікальним – іншого такого EB110 не існує.

Міхаель Шумахер обрав для свого авто розкішніший шкіряний салон Фото: Bugatti

Міхаель Шумахер володів Bugatti EB110 SS до 2003 року й одного разу навіть попав на ньому в ДТП, проте авто відновили. На лобовому склі залишився автограф семиразового чемпіона "Формули-1". Нинішній власник придбав авто Шумахера на аукціоні в 2010 році та береже його.

