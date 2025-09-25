Желтая ракета: в румынской глубинке обнаружили уникальный Bugatti Михаэля Шумахера (видео)

В Румынии хранится эксклюзивное купе Bugatti EB110 1994 года. Ярко-желтый суперкар построили по индивидуальному заказу Михаэля Шумахера.

Related video

О Bugatti Михаэля Шумахера долгое время не было информации, ведь авто является частью частной автоколлекции в Румынии и очень редко выезжает на дороги. Впрочем, исключение сделали для известного гонщика Бена Коллинза, который прославился в роли Стига из Top Gear. Видеообзор авто Шумахера в румынской глубинке он опубликовал на своем Youtube-канале.

Михаэль Шумахер, конечно, имел большую коллекцию суперкаров, однако большинство из них — Ferrari, а вот о его Bugatti EB110 не все знают.

В 1994 году Михаэль Шумахер провел сравнительный тест пяти суперкаров — Bugatti EB110, Ferrari F40, Jaguar XJ220, Lamborghini Diablo и Porsche 911 Turbo. Именно Bugatti больше всего пришелся по душе немцу и он заказал это авто. Оно и неудивительно, ведь суперкар был передовым для своего времени — имел карбоновый кузов, полный привод и 3,5-литровый V12 с четырьмя турбинами.

Bugatti Шумахера сейчас хранится в коллекции в Румынии Фото: скриншот / YouTube

Шумахер выбрал заряженный 610-сильный вариант купе Bugatti EB110 Super Sport (SS). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 355 км/ч. В свое время это был самый быстрый автомобиль в мире.

Важно

Самое быстрое авто в мире: новый 3000-сильный суперкар BYD разогнался до 496 км/ч (видео)

Впрочем, лимитированный (выпущено 33 таких купе) суперкар Bugatti EB110 SS был облегчен, а его интерьер сделали более простым. Однако на желтое авто Шумахера установили более комфортный кожаный салон от Bugatti EB110 GT. Это делает его уникальным — другого такого EB110 не существует.

Михаэль Шумахер выбрал для своего авто более роскошный кожаный салон Фото: Bugatti

Михаэль Шумахер владел Bugatti EB110 SS до 2003 года и однажды даже попал на нем в ДТП, однако авто восстановили. На лобовом стекле остался автограф семикратного чемпиона "Формулы-1". Нынешний владелец приобрел авто Шумахера на аукционе в 2010 году и бережет его.

Кстати, недавно Bugatti представила самый дорогой суперкар в мире стоимостью примерно $30 миллионов.

Также Фокус писал о лимитированном суперкаре Aston Martin на "бляхах" в Киеве.