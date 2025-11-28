Легендарные рекордсмены: самые быстрые автомобили в истории (фото)

За звание самого быстрого авто в мире иногда шла настоящая борьба. В свое время мировые рекорды скорости ставили Ferrari, Lamborghini, McLaren и Bugatti.

Недавно BYD презентовал экстремальный суперкар Yangwang U9 Xtreme, который стал самым быстрым серийным авто в мире. Во время тестов на автодроме в Германии он установил новый рекорд скорости — 496,2 км/ч. Предыдущее достижение SSC Tuatara было улучшено более чем на 40 км/ч.

BYD Yangwang U9 Xtreme развил 496 км/ч Фото: BYD Auto

Максимальная скорость всегда была одной из ключевых характеристик авто, особенно, если речь идет о спортивных моделях. Конечно, чаще всего рекорды скорости ставили гоночные авто, однако и звание самой быстрой серийной модели было престижным. Фокус расскажет о самых быстрых авто разных лет, вошедших в историю как технические шедевры

Відео дня

1900-е годы. Mercedes Simplex 60HP — 128 км/ч

Mercedes Simplex 60HP Фото: GOODING&COMPANY

Уже в начале ХХ века самые быстрые авто развивали более 100 км/ч. Лучшим из них был Mercedes Simplex 60HP с 9,2-литровым четырехцилиндровым мотором на 60 сил, способный развить 128 км/ч. Изготовили 102 Mercedes Simplex 60HP и в 2024 году один из них ушел с молотка за $11 миллионов.

1910-е годы. Benz 82/200 PS — 170 км/ч

Benz 82/200 PS

Перед Первой мировой на гоночных трассах доминировали настоящие монстры Benz Blitzen с огромным 21,5-литровым двигателем от дирижабля мощностью 200 л. с. На основе этой модели в 1913 году создали серийный Benz 82/200 PS, который разгонялся до 170 км/ч. Таких авто выпустили всего шесть. Примечательно, что рекорд Benz 82/200 PS держался 14 лет.

1920-е годы. Mercedes 710 SSK — 192 км/ч

Мерседес 710 SSK

Знаменитый конструктор Фердинанд Порше создал Mercedes 710 SSK для гонок, однако часть из 33 выпущенных авто сделали дорожными. Огромная 7,1-литровая шестерка с компрессором развивала 225 л. с. и позволяла разгоняться до 192 км/ч.

1930-е годы. Duesenberg SSJ — 240 км/ч

Duesenberg SSJ голливудского актера Гарри Купера Фото: GOODING&COMPANY

Американская марка Duesenberg выпускала эксклюзивные роскошные авто, которые конкурировали с Rolls-Royce и Bentley. Вершиной ее развития стали два Duesenberg SSJ, созданные для голливудских актеров — звезды "Унесенных ветром" Кларка Гейбла и его друга Гарри Купера. Авто оснастили 6,9-литровой компрессорной восьмеркой на 400 сил. Актеры не жалели свои авто и разгонялись на них до 240 км/ч на улицах Лос-Анджелеса.

Важно

Ferrari, McLaren и Aston Martin: какие экзотические авто появились в Украине в 2025 году (фото)

1940-е годы. Jaguar XK120 — 213 км/ч

Jaguar XK120 Фото: RM Sotheby's

В послевоенное время в истории рекордов скорости начинается новый этап, ведь с появлением Книги рекордов Гиннеса их начали фиксировать официально и проверять более скрупулезно. Прописали и процедуру: необходимо было осуществить два заезда в разные стороны, чтобы исключить влияние ветра.

Первым, кто установил мировой рекорд скорости среди серийных моделей по новым правилам, стал Jaguar XK120. В 1949 году на автостраде в Бельгии обтекаемый британский спорткар с 3,4-литровой 160-сильной шестеркой разогнался до 213 км/ч. Между прочим, Кларк Гейбл приобрел и это авто.

1950-е годы. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing — 245 км/ч

Mercedes 300SL Gullwing Фото: RM Sotheby's

Легендарный Mercedes 300 SL Gullwing 1954 года поражал не только стремительным дизайном с дверями типа "крыло чайки", но и характеристиками. Это первое в мире авто с непосредственным впрыском топлива. Благодаря новой технологии с 3,0-литровой шестерки сняли 215 л. с., что позволяло развивать 245 км/ч. Неудивительно, что именно самое быстрое авто 50-х часто называют первым в мире суперкаром.

1960-е годы. Ferrari 365 GTB/4 Daytona — 285 км/ч

Ferrari Daytona (слева) оказался быстрее Lamborghini Miura (справа) Фото: edmunds

С 60-х начинается настоящий расцвет спортивных моделей. Особенно поразил публику впечатляющий среднемоторный суперкар Lamborghini Miura. Его 4,0-литровый 350-сильный V12 позволял развивать 275 км/ч, однако это не самое быстрое авто 60-х.

Lamborghini Miura создали специально, чтобы бросить вызов Ferrari, однако главные конкуренты из Маранелло достойно ответили. Суперкар Ferrari 365 GTB/4 Daytona был более консервативным и переднемоторным, однако оказался быстрее. 4,4-литровый V12 на 352 л. с. разгонял его до 280 км/ч.

1970-е годы. Lamborghini Countach LP400 — 288 км/ч

Laborghini Countach Фото: Lamborghini

Lamborghini отыгрались в 1974 году с моделью Countach. Легендарный клиновидный суперкар с "гильотинными" дверями оснастили 4,0-литровым V12 мощностью 380 сил. Максимальная скорость составила 288 км/ч.

1980-е годы. Ferrari F40 — 321 км/ч

Ferrari 288 GTO первым из серийных авто развил 300 км/ч Фото: RM Sotheby's

Именно в это десятилетие серийное авто впервые развило скорость более 300 км/ч. Ferrari 288 GTO в 1984 году разогнали до 303 км/ч.

Ferrari F40 Фото: RM Sotheby's

Самое быстрое авто 80-х — знаменитый суперкар Ferrari F40, который создали на базе 288 GTO. Он достиг 321 км/ч благодаря легкому кузову из композитных материалов и 2,9-литровому V8 твин-турбо на 478 л. с.

1990-е годы. McLaren F1 — 386 км/ч

McLaren F1 Фото: McLaren

Суперкар McLaren F1 стал революционным. Трехместное карбоновое купе с водительским местом по центру получило технологию граунд-эффекта, а его моторный отсек украсили золотом для отвода тепла. В BMW разработали для суперкара 6,1-литровый V12 на 627 л. с. В 1993 году McLaren F1 разогнался до 371 км/ч, улучшив на 16 км/ч достижение Bugatti EB110 SS, а через пять лет превзошел сам себя — 386 км/ч. На протяжении 12 лет модель удерживала титул самого быстрого серийного авто в мире.

2000-е годы. Bugatti Veyron Super Sport — 431 км/ч

Bugatti Veyron Super Sport Фото: Bugatti

Bugatti Veyron в 2005 году вошел в историю, став первым серийным авто, которое достигло 400 км/ч. Еще быстрее оказался его заряженный вариант Super Sport. Мощность 8,0-литрового W16 с четырьмя турбинами увеличили со 1001 до 1200 л. с., улучшили аэродинамику и как результат — 431 км/ч.

2010-е годы. Koenigsegg Agera RS — 444 км/ч

Koenigsegg Agera RS Фото: Koenigsegg

В этом десятилетии появились знаменитые Bugatti Chiron и Hennessey Venom, однако самым быстрым стал шведский суперкар Koenigsegg Agera RS с 1350-сильным V8 твин-турбо. В 2017 на шоссе в Неваде он развил 444,6 км/ч.

Важно

Японцы создали экстремальный суперкар с разгоном как в "Формуле-1" (фото)

Новые претенденты на мировой рекорд скорости

Ряд моделей уже готовятся отобрать корону у BYD Yangwang U9 Xtreme. Во-первых, суперкар SSC Tuatara готовят к повторному заезду и в теории это 1750-сильное авто рассчитано на скорость 530 км/ч.

SSC Tuatara Фото: carscoops.com

Во-вторых, побить рекорд скорости попытается Hennessey Venom F5. 2000-сильное авто в теории также способно развить 500 км/ч. Не стоит списывать со счетов и 1600-сильный Koenigsegg Jesko. Так что в скором будущем нас ожидает новый виток борьбы за звание самого быстрого серийного авто в мире.

Ранее Фокус рассказывал о самом быстром кроссовере в мире, способном развить 332 км/ч.

Также мы писали о самом дорогом суперкаре современности стоимостью более $20 миллионов.