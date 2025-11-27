Поддержите нас UA
Японцы создали экстремальный суперкар с разгоном как в "Формуле-1" (фото)

Aspark Owl Roadster стартует до сотни за 1,78 с

В Японии презентовали новый Aspark Owl Roadster. Электрический суперкар мощностью почти 2000 сил демонстрирует динамику на уровне болидов "Формулы-1" и способен развить более 400 км/ч.

Новый Aspark Owl Roadster — открытая версия суперкара, который попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря впечатляющему разгону. Выпустят всего 20 таких кабриолетов стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщает сайт Motor1.

Суперкар стоит 3,5 млн долларов

Главное отличие Aspark Owl Roadster — съемная панель крыши. Суперкар имеет обтекаемый карбоновый кузов с выдвижным антикрылом и подъемными дверями. Масса авто составляет 1900 кг.

Как и купе Aspark Owl, кабриолет оснащен четырьмя электромоторами, которые суммарно развивают 1985 л.с. и 1919 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 1,78 с, до 200 км/ч — 4,76 с, а до 300 км/ч — за 9,74 с. Подобную динамику демонстрируют болиды "Формулы-1". Максимальная скорость составляет 413 км/ч, хотя на некоторых авто ее ограничат на 350 км/ч.

Крышу авто можно снять

С батареей емкостью 69 кВт∙ч запас хода составляет примерно 450 км. Силовая установка имеет несколько различных режимов работы, в том числе и зимний. Электрический суперкар также получил активную подвеску с изменяемым (800-160 мм) клиренсом и карбоново-керамические тормоза.

Примечательно, что это не самый быстрый электромобиль в мире, ведь недавно дебютировал новый суперкар BYD, способный развить 496 км/ч.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом новом суперкаре за 20 миллионов долларов.