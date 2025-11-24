3000 сил и максималка 496 км/ч: BYD показал самое мощное и быстрое авто в мире (фото)

На автосалоне в Гуанжчоу представили новый Yangwang U9 Xtreme. Электрический суперкар от BYD способен развить рекордные 496 км/ч.

Самое быстрое авто в мире выпустят лимитированной серией из 30 экземпляров стоимостью 250 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль получил обвес и большое антикрыло Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Yangwang U9 Xtreme оснащен четырьмя моторами, которые суммарно развивают 3000 сил. То есть это еще и самый мощный автомобиль в мире.

Электрический суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme способен разогнаться до 100 км/ч за 2,36 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 9,78 с. На полигоне АТР в немецком городе Паппенбург он развил 496 км/ч и установил мировой рекорд скорости среди серийных авто.

Суперкар оснащен 3000-сильной установкой Фото: CarNewsChina

С батареей емкостью 80 кВт∙ч запас хода составляет 450 км. Новый BYD Yangwang U9 оснащен системой векторизации тяги, карбоново-керамическими тормозами с титановыми суппортами и активной подвеской с индивидуальным управлением каждым колесом, которая позволяет автомобилю "танцевать".

Выпустят всего 30 Yangwang U9 Xtreme Фото: BYD Auto

Кроме того, электромобиль BYD Yangwang U9 Xtreme получил аэродинамический пакет с карбоновыми обвесом и антикрылом. Специально для него разработали шины GitiSport e-GTR2 PRO размером 325/35 ZR20, способные выдержать скорости до 500 км/ч.

Кстати, на автошоу в Гуанчжоу представили первый серийный электромобиль с твердотельной батареей.

Также Фокус писал, что на этом автосалоне показали недорогие электрокары Audi с запасом хода 700 км.