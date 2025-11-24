3000 сил и максималка 496 км/ч: BYD показал самое мощное и быстрое авто в мире (фото)
На автосалоне в Гуанжчоу представили новый Yangwang U9 Xtreme. Электрический суперкар от BYD способен развить рекордные 496 км/ч.
Самое быстрое авто в мире выпустят лимитированной серией из 30 экземпляров стоимостью 250 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Yangwang U9 Xtreme оснащен четырьмя моторами, которые суммарно развивают 3000 сил. То есть это еще и самый мощный автомобиль в мире.Важно
Электрический суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme способен разогнаться до 100 км/ч за 2,36 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 9,78 с. На полигоне АТР в немецком городе Паппенбург он развил 496 км/ч и установил мировой рекорд скорости среди серийных авто.
С батареей емкостью 80 кВт∙ч запас хода составляет 450 км. Новый BYD Yangwang U9 оснащен системой векторизации тяги, карбоново-керамическими тормозами с титановыми суппортами и активной подвеской с индивидуальным управлением каждым колесом, которая позволяет автомобилю "танцевать".
Кроме того, электромобиль BYD Yangwang U9 Xtreme получил аэродинамический пакет с карбоновыми обвесом и антикрылом. Специально для него разработали шины GitiSport e-GTR2 PRO размером 325/35 ZR20, способные выдержать скорости до 500 км/ч.
Кстати, на автошоу в Гуанчжоу представили первый серийный электромобиль с твердотельной батареей.
Также Фокус писал, что на этом автосалоне показали недорогие электрокары Audi с запасом хода 700 км.