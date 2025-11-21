MG представила первый в мире массовый электрокар с прорывной твердотельной батареей (фото)

Линейку MG4 второго поколения пополнила инновационная версия Anxin Edition. Это первый крупносерийный электромобиль в мире, получивший твердотельную батарею.

Новый MG4 в исполнении Anxin Edition презентовали на автосалоне в Гуанчжоу, а его продажи в Китае стартуют в декабре по цене от 99 800 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Запас хода электрокара составляет 530 км Фото: autohome.com.cn

Электромобиль MG4 в исполнении Anxin Edition оснастили инновационной батареей. Она является переходной, ведь сочетает твердый электролит с привычным жидким (такие батареи иногда называют полутвердотельными).

Емкость батареи составляет 53,9 кВт∙ч, а запас хода MG4 Anxin Edition — 530 км. Новые технологии позволили добиться низкого (10,4 кВт∙ч на 100 км) потребления электроэнергии. К тому же, твердотельные аккумуляторы быстрее заряжаются и менее чувствительны к перегреву и низким температурам.

Відео дня

Важно

Ожидается в Украине: представлен флагманский семейный электрокроссовер MG (фото)

Новый MG4 Anxin Edition сохранил стандартный 163-сильный электромотор. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,2 с. Больше подробностей обещают раскрыть ближе к дате выхода электрокара на рынок.

В салоне установили увеличенный центральный тачскрин Фото: autohome.com.cn

Внешне электромобиль MG4 Anxin Edition ничем не отличается от базовой модели. А вот в салоне установили более крупный 15,6-дюймовый тачскрин и новую мультимедийную систему от Oppo. Комплектация MG4 расширена — появились подогрев руля, беспроводная зарядка смартфонов и расширенный набор систем безопасности.

Между прочим, недавно рассекретили недорогого электрифицированного конкурента Skoda Kodiaq от MG.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился 500-сильный спорткар MG с дверями как у Lamborghini.