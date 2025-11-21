MG представила перший у світі масовий електрокар із проривною твердотілою батареєю (фото)

Лінійку MG4 другого покоління поповнила інноваційна версія Anxin Edition. Це перший крупносерійний електромобіль у світі, який отримав твердотілу батарею.

Новий MG4 у виконанні Anxin Edition презентували на автосалоні в Гуанчжоу, а його продажі в Китаї стартують у грудні за ціною від 99 800 юанів ($14 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Запас ходу електрокара становить 530 км Фото: autohome.com.cn

Електромобіль MG4 у виконанні Anxin Edition оснастили інноваційною батареєю. Вона є перехідною, адже поєднує твердий електроліт зі звичним рідким (такі батареї іноді називають напітвердотілими).

Ємність батареї становить 53,9 кВт∙год, а запас ходу MG4 Anxin Edition – 530 км. Нові технології дозволили добитися низького (10,4 кВт∙год на 100 км) споживання електроенергії. До того ж, твердотілі акумулятори швидше заряджаються і менш чутливі до перегріву та низьких температур.

Відео дня

Важливо

Очікується в Україні: представлено флагманський сімейний електрокросовер MG (фото)

Новий MG4 Anxin Edition зберіг стандартний 163-сильний електромотор. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,2 с. Більше подробиць обіцяють розкрити ближче до дати виходу електрокара на ринок.

У салоні встановили збільшений центральний тачскрін Фото: autohome.com.cn

Зовні електромобіль MG4 Anxin Edition нічим не відрізняється від базової моделі. А от у салоні встановили більший 15,6-дюймовий тачскрін і нову мультимедійну систему від Oppo. Комплектація MG4 розширена – з’явилися підігрів керма, бездротова зарядка смартфонів та розширений набір систем безпеки.

Між іншим, нещодавно розсекретили недорогого електрифікованого конкурента Skoda Kodiaq від MG.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився 500-сильний спорткар MG із дверима як у Lamborghini.