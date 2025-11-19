На европейский рынок выйдет мощный и недорогой конкурент Skoda Kodiaq от MG (фото)

Новый MG S9 будет продаваться в Европе. Доступный семейный кроссовер богато оснащен и получил плагин-гибридную установку на 299 сил.

Кроссовер MG S9 появится на европейском рынке в 2026 году. Об этих планах MG стало известно благодаря организации EuroNCAP, которая проводит краш-тесты. Об этом сообщает издание Auto Express.

MG S9 выйдет на европейский рынок в плагин-гибридном исполнении Фото: MG

Новый MG S9 успешно прошел краш-тесты EuroNCAP и получил максимальную оценку в 5 звезд. Он готов бросить вызов Skoda Kodiaq, Peugeot 3008 и Kia Sorento, однако будет доступнее — будет стоить примерно менее 40 000 евро в базовом исполнении.

Семейный кроссовер MG S9 — европейская версия модели RX9. Авто длиной почти 5 метров отличается оригинальным стремительным дизайном.

Недорогая модель богато оснащена Фото: MG

Модель выпускается в семиместном исполнении. Объем багажника составляет 203 л с тремя рядами кресел, 517 л — с двумя и 1052 л — с одним.

Комплектация MG S9 на других рынках довольно богатая. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, есть 21-дюймовые диски, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

MG S9 будут продавать в семиместном исполнении Фото: MG

В Европе новый MG S9 будет продаваться в 299-сильном плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Батарея на 24,7 кВт∙ч позволит преодолевать примерно 100-120 км на электротяге.

Кстати, недавно дебютировал флагманский электрокроссовер MG с запасом хода до 530 км.

Также Фокус писал, что в Украине появился 500-сильный спорткар MG с дверями как у Lamborghini.