На европейский рынок выйдет мощный и недорогой конкурент Skoda Kodiaq от MG (фото)
Новый MG S9 будет продаваться в Европе. Доступный семейный кроссовер богато оснащен и получил плагин-гибридную установку на 299 сил.
Кроссовер MG S9 появится на европейском рынке в 2026 году. Об этих планах MG стало известно благодаря организации EuroNCAP, которая проводит краш-тесты. Об этом сообщает издание Auto Express.
Новый MG S9 успешно прошел краш-тесты EuroNCAP и получил максимальную оценку в 5 звезд. Он готов бросить вызов Skoda Kodiaq, Peugeot 3008 и Kia Sorento, однако будет доступнее — будет стоить примерно менее 40 000 евро в базовом исполнении.
Семейный кроссовер MG S9 — европейская версия модели RX9. Авто длиной почти 5 метров отличается оригинальным стремительным дизайном.
Модель выпускается в семиместном исполнении. Объем багажника составляет 203 л с тремя рядами кресел, 517 л — с двумя и 1052 л — с одним.
Комплектация MG S9 на других рынках довольно богатая. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, есть 21-дюймовые диски, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
В Европе новый MG S9 будет продаваться в 299-сильном плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Батарея на 24,7 кВт∙ч позволит преодолевать примерно 100-120 км на электротяге.
Кстати, недавно дебютировал флагманский электрокроссовер MG с запасом хода до 530 км.
Также Фокус писал, что в Украине появился 500-сильный спорткар MG с дверями как у Lamborghini.