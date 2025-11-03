Мощный флагманский кроссовер BYD выходит на мировой рынок: запас хода — 1000 км (фото)

Новый BYD Tang L начали продавать за пределами Китая. Большой семейный кроссовер получил мощную электрифицированную установку, а его запас хода превышает 1000 км.

Первыми странами, куда начали экспортировать кроссовер BYD Tang L, стали Мексика и Узбекистан, где модель продается под названием Atto 8. В Мексике авто стоит от 1,2 миллиона песо ($64 750). Об этом сообщается на сайте китайского автопроизводителя.

Новый BYD Tang L — флагманский кроссовер марки. Обтекаемая семейная модель достигает 5040 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1760 мм в высоту при колесной базе 2950 мм.

Длина семиместного кроссовера превышает 5 метров Фото: BYD Auto

Экспортный кроссовер BYD Atto 8 предлагают только в семиместном исполнении. Объем его багажника составляет 270-1960 л. На передней панели установлены два экрана.

Комплектация BYD Atto 8 довольно богатая — 21-дюймовые диски, кожаный салон, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, акустика с 21-динамиком, электропривод, вентиляция и массаж кресел первого и второго ряда. Также есть адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Модель экспортируют в богатой комплектации Фото: BYD Auto

Пока что новый BYD Atto 8 экспортируют в 480-сильной плагин-гибридной версии DM-P с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Батарея на 35,6 кВт∙ч позволяет проехать 152 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1030 км.

Объем багажника BYD Atto 8 составляет 270-1960 л Фото: BYD Auto

Позже начнут экспортировать электромобиль BYD Tang L/Atto 8, который выпускают в вариантах на 777 и 1086 сил. Более мощная версия стартует до сотни за 3,9 с и развивает 282 км/ч. С батареей емкостью 100,5 кВт∙ч запас хода составляет 550-670 км, а быстрая (мощностью 1 МВт) зарядка на 50% занимает всего 5 минут.

