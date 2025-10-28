BYD выпустил мощный электрифицированный кроссовер для семьи с запасом хода 1300 км (фото)

В Китае презентовали новый Denza N8L второго поколения. Большой семейный кроссовер от премиального подразделения BYD оснастили мощной электрифицированной установкой на 762 л. с.

Кроссовер BYD Denza N8L выходит на китайский рынок по цене от 299 800 до 329 800 юаней ($42 000 — 46 200), а позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Семейное авто является несколько более доступной и компактной альтернативой флагманскому Denza N9. Кроссовер внешне очень похож на старшего брата — у него такой же двухобъемный силуэт с высоким капотом и похожие двухуровневые фары.

Кроссовер оснастили 762-сильной установкой Фото: BYD Auto

Габариты BYD Denza N8L:

длина — 5200 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1820 мм;

колесная база — 3075 мм.

В салоне BYD Denza N8L на передней панели установлены три экрана. Семейный кроссовер предлагают в шестиместном исполнении, причем кресла второго ряда получили электропривод, а сиденья третьего ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки.

На передней панели установили три экрана Фото: CarNewsChina

Также комплектация BYD Denza N8L включает подогрев всех кресел, холодильник, монитор для задних пассажиров и систему полуавтономного движения. За доплату предлагают контейнер с дроном DJI Mavic на крыше.

Новый кроссовер BYD Denza N8L оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами суммарной мощностью 762 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Все шесть кресел регулируются и оснащены подогревом Фото: BYD Auto

Большая аккумуляторная батарея емкостью 47 кВт∙ч дает возможность проехать 230 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

