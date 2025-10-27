Haval представил новый семейный кроссовер за $13 800 с богатым оснащением (фото)

В Китае дебютировал новый Haval H6 L. Доступный семейный кроссовер от Great Wall богато оснащен и доступен с бензиновыми турбомоторами мощностью до 238 сил.

Кроссовер Haval H6 L поступит в продажу в Китае с ноября и будет стоить от 100 000 до 150 000 юаней ($13 800 — 20 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер предлагают с бензиновыми турбомоторами Фото: CarNewsChina

Модель не имеет ничего общего с Haval H6, который продается в Украине. Это более крупное авто — бензиновая модификация плагин-гибрида Haval Xiaolong Max.

Размеры Haval H6 L:

длина — 4800 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1730 мм;

колесная база — 2810 мм.

Новый Haval H6 L внешне несколько отличается от собрата дизайном передней части и иными фонарями. У него высокая оконная линия и большой спойлер на крыше, а фары соединены диодной полосой.

На передней панели установлены два экрана Фото: Haval

В салоне Haval H6 L установлена цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Водительское кресло оснащено электроприводом, а у задних сидений регулируется наклон спинки.

Также комплектация Haval H6 L включает акустику с 10 динамиками, климат-контроль с функцией очистки воздуха, вентиляцию и массаж передних сидений, подогрев всех кресел и руля.

Haval H6 L достаточно богато оснащен Фото: Haval

Кроссовер Haval H6 L будут выпускать с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (238 л. с.). Обе версии оснащены автоматической КПП.

