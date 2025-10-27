Haval представив новий сімейний кросовер за $13 800 із багатим оснащенням (фото)

У Китаї дебютував новий Haval H6 L. Доступний сімейний кросовер від Great Wall багато оснащений і доступний із бензиновими турбомоторами потужністю до 238 сил.

Кросовер Haval H6 L надійде в продаж у Китаї з листопада та коштуватиме від 100 000 до 150 000 юанів ($13 800 – 20 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер пропонують із бензиновими турбомоторами Фото: CarNewsChina

Модель не має нічого спільного з Haval H6, який продається в Україні. Це більш велике авто – бензинова модифікація плагін-гібрида Haval Xiaolong Max.

Розміри Haval H6 L:

довжина – 4800 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1730 мм;

колісна база – 2810 мм.

Новий Haval H6 L зовні дещо відрізняється від побратима дизайном передньої частини та інакшими ліхтарями. У нього висока віконна лінія і великий спойлер на даху, а фари з’єднані діодною смугою.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Haval

У салоні Haval H6 L встановлено цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, є й проєкція на лобове скло. Водійське крісло оснащене електроприводом, а в задніх сидінь регулюється нахил спинки.

Також комплектація Haval H6 L включає акустику з 10 динаміками, клімат-контроль з функцією очищення повітря, вентиляцію і масаж передніх сидінь, підігрів усіх крісел та керма.

Haval H6 L досить багато оснащений Фото: Haval

Кросовер Haval H6 L випускатимуть із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (184 к. с.) та 2,0 л (238 к. с.). Обидві версії оснащені автоматичною КПП.

