Новий доступний кросовер від Chery виявився клоном Lamborghini Urus (фото)

У Китаї презентували новий Omoda 4. Дизайн компактного кросовера від Chery виявився до болі знайомим, адже витриманий у стилістиці Lamborghini Urus.

Кросовер Omoda 4 надійде в продаж у Китаї до кінця нинішнього року, а в 2026 році з’явиться на європейському ринку. Про це повідомляє видання Auto Express.

Базовий Omoda 4 коштуватиме в Європі до 30 000 євро Фото: Auto Express

Новий Chery Omoda 4 – компактний кросовер В-класу завдовжки 4,37 м. У його дизайні відчувається вплив Lamborghini Urus, адже переважають грані, а крила розширені. Виражений "ніс" поєднується з вузькими діодними фарами.

У салоні встановили великий портретний тачскрін Фото: Auto Express

Салон Chery Omoda 4 витримано в футуристичному стилі: розробники повідомили, що намагалися зробити його схожим на кабіну космічного корабля. Усередині встановили цифровий щиток приладів та великий портретний тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю.

Характеристики Omoda 4 не розкривають, проте відомо, що недорогий кросовер Chery на різних ринках буде доступний із 1,5-літровим бензиновим турбомотором, а також в гібридній та електричній модифікаціях.

Кросовер запропонують у бензиновій, гібридній та електричній версіях Фото: Auto Express

Ціна Chery Omoda 4 також не оголошена, але зазначається, що базовий кросовер в Європі коштуватиме менш ніж 30 000 євро.

