Електрифікований позашляховик від Chery форсував 1,5-кілометрову водну перешкоду (відео)

Новий Jetour Zongheng G700 продемонстрував можливості, перепливши річку Янцзи в Китаї. Позашляховик від Chery є амфібією і здатен пересуватися по воді.

Related video

Заплив мав місце сьогодні, 16 жовтня, у місті Уху, де розташована штаб-квартира концерну Chery. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ширина Янцзи в районі Уху становить 1480 м, а швидкість течії сягає 5-10 км/год. Утім, для Jetour Zongheng G700 такі умови не стали перешкодою. Китайський позашляховик форсував річку за 22 хвилин із середньою швидкістю 7 км/год.

Jetour Zongheng G700 без проблем форсував 1,5-кілометрову річку Фото: скриншот / YouTube

Можливість рухатися по воді – своєрідна "фішка" Jetour Zongheng G700. Позашляховик-амфібія оснащений водометним рушієм, а його днище герметичне, що дозволяє триматися на поверхні води 40 хвилин.

Важливо

У Києві помітили рідкісний британський позашляховик потужністю 575 сил на "бляхах" (фото)

Новий Jetour Zongheng G700 вже вийшов на ринок і в Китаї коштує від 349 900 до 429 900 юанів ($49 000 – 60 200). 5,2-метровий китайський позашляховик оснащений 800-вольтною плагін-гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів.

Jetour Zongheng G700 вже надійшов у продаж Фото: скриншот / YouTube

Сумарна віддача становить 751 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 4,6 с. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1400 км.

Між іншим, на український ринок виходить недорогий рамний пікап Chery.

Також Фокус писав про найшвидшу у світі амфібію, яка розвиває 290 км/год