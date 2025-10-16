Електрифікований позашляховик від Chery форсував 1,5-кілометрову водну перешкоду (відео)
Новий Jetour Zongheng G700 продемонстрував можливості, перепливши річку Янцзи в Китаї. Позашляховик від Chery є амфібією і здатен пересуватися по воді.
Заплив мав місце сьогодні, 16 жовтня, у місті Уху, де розташована штаб-квартира концерну Chery. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Ширина Янцзи в районі Уху становить 1480 м, а швидкість течії сягає 5-10 км/год. Утім, для Jetour Zongheng G700 такі умови не стали перешкодою. Китайський позашляховик форсував річку за 22 хвилин із середньою швидкістю 7 км/год.
Можливість рухатися по воді – своєрідна "фішка" Jetour Zongheng G700. Позашляховик-амфібія оснащений водометним рушієм, а його днище герметичне, що дозволяє триматися на поверхні води 40 хвилин.Важливо
Новий Jetour Zongheng G700 вже вийшов на ринок і в Китаї коштує від 349 900 до 429 900 юанів ($49 000 – 60 200). 5,2-метровий китайський позашляховик оснащений 800-вольтною плагін-гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів.
Сумарна віддача становить 751 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 4,6 с. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1400 км.
Між іншим, на український ринок виходить недорогий рамний пікап Chery.
