Электрифицированный внедорожник от Chery форсировал 1,5-километровую водную преграду (видео)
Новый Jetour Zongheng G700 продемонстрировал возможности, переплыв реку Янцзы в Китае. Внедорожник от Chery является амфибией и способен передвигаться по воде.
Заплыв имел место сегодня, 16 октября, в городе Уху, где расположена штаб-квартира концерна Chery. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Ширина Янцзы в районе Уху составляет 1480 м, а скорость течения достигает 5-10 км/ч. Впрочем, для Jetour Zongheng G700 такие условия не стали препятствием. Китайский внедорожник форсировал реку за 22 минуты со средней скоростью 7 км/ч.
Возможность двигаться по воде — своеобразная "фишка" Jetour Zongheng G700. Внедорожник-амфибия оснащен водометным движителем, а его днище герметичное, что позволяет держаться на поверхности воды 40 минут.Важно
Новый Jetour Zongheng G700 уже вышел на рынок и в Китае стоит от 349 900 до 429 900 юаней ($49 000 — 60 200). 5,2-метровый китайский внедорожник оснащен 800-вольтовой плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.
Суммарная отдача составляет 751 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км.
