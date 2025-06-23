Chery выпустила электрифицированный внедорожник-амфибию с запасом хода 1400 км (фото)

Опубликовано фото Jetour Zongheng G700. Мощный электрифицированный внедорожник от Chery умеет плавать.

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Китайский внедорожник Jetour Zongheng G700 отличается классическим угловатым дизайном с массивными бамперами, короткими свесами кузова и расширенными колесными арками. Авто больше Toyota Land Cruiser 300.

Авто оснастили 751-сильной плагин-гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Габариты Jetour Zongheng G700:

длина — 5198 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1956 мм;

колесная база — 2870 мм;

масса — 3063-3180 кг.

В салоне также преобладают рубленые поверхности, а руль плоский сверху и снизу. Узкий цифровой щиток растянут на всю ширину передней панели, также есть большой тачскрин. На трех рядах кресел могут разместиться шесть человек, а передние сиденья получили электропривод.

Цифровой щиток приборов растянули на всю ширину передней панели Фото: CarNewsChina

Новый Chery Jetour Zongheng G700 оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 751 л. с. и 795 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, также можно буксировать 2,5-тонный прицеп.

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Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,39 л/100 км. Емкость батареи и запас хода в электрическом режиме пока держат в секрете, однако известно, что общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км.

Передние сиденья оснащены электроприводом Фото: CarNewsChina

Угол въезда внедорожника составляет 30°, а съезда — 25°. Он не только способен преодолевать серьезное бездорожье, но и может плавать по воде 40 минут со скоростью 8 км/ч.

Кстати, недавно дебютировал электромобиль Chery QQ за $8300.

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