Недорогой кроссовер Chery за $12 200 оказался клоном Range Rover (фото)
Представлен новый Chery Tiggo 7 Sport. Компактный бюджетный кроссовер дебютировал в бензиновой версии, а позже появится плагин-гибрид.
Дизайн Chery Tiggo 7 Sport оказался до боли знакомым, ведь китайский кроссовер очень напоминает Range Rover Evoque. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
У Chery Tiggo 7 Sport и Range Rover Evoque похожи решетка радиатора и фары. Впрочем, китайское авто значительно дешевле — стоит от 87 900 юаней ($12 200). К тому же, Chery несколько больше по размерам.
Габариты Chery Tiggo 7 Sport:
- длина — 4545 мм;
- ширина — 1898 мм;
- высота — 1865 мм;
- колесная база — 2672 мм.
В салоне Chery Tiggo 7 Sport установлен небольшой цифровой щиток приборов и 13,2-дюймовый портретный тачскрин. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию кресел.
Топовый вариант добавляет панорамную крышу, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
Кроссовер Chery Tiggo 7 Sport доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (156 л. с.) и 1,6 л (197 л. с.). Позже появится 1,5-литровый плагин-гибрид с расходом 1,27 л на 100 км. Все версии оснащены роботизированной КПП с двумя сцеплениями.
Кстати, недавно дебютировал электромобиль Chery QQ стоимостью $8300.
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