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Недорогий кросовер Chery за $12 200 виявився клоном Range Rover (фото)

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Фото: Chery | Chery Tiggo 7 Sport дуже схожий на Range Rover Evoque

Представлено новий Chery Tiggo 7 Sport. Компактний бюджетний кросовер дебютував у бензиновій версії, а пізніше з’явиться плагін-гібрид.

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Дизайн Chery Tiggo 7 Sport виявився до болі знайомим, адже китайський кросовер дуже нагадує Range Rover Evoque. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У Chery Tiggo 7 Sport та Range Rover Evoque схожі решітка радіатора та фари. Утім, китайське авто значно дешевше – коштує від 87 900 юанів ($12 200). До того ж, Chery дещо більший за розмірами.

Chery Tiggo 7, новий Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 7 Sport, кросовер Chery, Range Rover Evoque Fullscreen
Кросовер отримав бензинові турбомотори на 156 і 197 к. с., а пізніше представлять гібрид
Фото: CarNewsChina

Габарити Chery Tiggo 7 Sport:

  • довжина – 4545 мм;
  • ширина – 1898 мм;
  • висота – 1865 мм;
  • колісна база – 2672 мм.
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У салоні Chery Tiggo 7 Sport встановлено невеликий цифровий щиток приладів та 13,2-дюймовий портретний тачскрін. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, камери кругового огляду, підігрів та вентиляцію крісел.

Салон Chery Tiggo 7, новий Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 7 Sport, кросовер Chery, Range Rover Evoque Fullscreen
Бюджетна модель багато оснащена
Фото: Chery

Топовий варіант додає панорамний дах, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Кросовер Chery Tiggo 7 Sport доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (156 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Пізніше з'явиться 1,5-літровий плагін-гібрид із витратою 1,27 л на 100 км. Усі версії оснащені роботизовано КПП із двома зчепленнями.

До речі, нещодавно дебютував електромобіль Chery QQ вартістю $8300.

Також Фокус писав про копію Alfa Romeo 1934 року за мільйон доларів.