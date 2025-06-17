Недорогий кросовер Chery за $12 200 виявився клоном Range Rover (фото)
Представлено новий Chery Tiggo 7 Sport. Компактний бюджетний кросовер дебютував у бензиновій версії, а пізніше з’явиться плагін-гібрид.
Дизайн Chery Tiggo 7 Sport виявився до болі знайомим, адже китайський кросовер дуже нагадує Range Rover Evoque. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
У Chery Tiggo 7 Sport та Range Rover Evoque схожі решітка радіатора та фари. Утім, китайське авто значно дешевше – коштує від 87 900 юанів ($12 200). До того ж, Chery дещо більший за розмірами.
Габарити Chery Tiggo 7 Sport:
- довжина – 4545 мм;
- ширина – 1898 мм;
- висота – 1865 мм;
- колісна база – 2672 мм.
У салоні Chery Tiggo 7 Sport встановлено невеликий цифровий щиток приладів та 13,2-дюймовий портретний тачскрін. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, камери кругового огляду, підігрів та вентиляцію крісел.
Топовий варіант додає панорамний дах, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.
Кросовер Chery Tiggo 7 Sport доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (156 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Пізніше з'явиться 1,5-літровий плагін-гібрид із витратою 1,27 л на 100 км. Усі версії оснащені роботизовано КПП із двома зчепленнями.
До речі, нещодавно дебютував електромобіль Chery QQ вартістю $8300.
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