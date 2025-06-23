Chery випустила електрифікований позашляховик-амфібію із запасом ходу 1400 км (фото)
Опубліковано фото Jetour Zongheng G700. Потужний електрифікований позашляховик від Chery вміє плавати.
Новий Jetour Zongheng G700 стане найдорожчою моделлю бренду. Про нього розповіли на сайті CarNewsChina.
Китайський позашляховик Jetour Zongheng G700 вирізняється класичним кутастим дизайном із масивними бамперами, короткими звисами кузова та розширеними колісними арками. Авто більше за Toyota Land Cruiser 300.
Габарити Jetour Zongheng G700:
- довжина – 5198 мм;
- ширина – 2050 мм;
- висота – 1956 мм;
- колісна база – 2870 мм;
- маса – 3063-3180 кг.
У салоні також переважають рубані поверхні, а кермо пласке згори і знизу. Вузький цифровий щиток розтягнутий на всю ширину передньої панелі, також є великий тачскрін. На трьох рядах крісел можуть розміститися шість осіб, а передні сидіння отримали електропривід.
Новий Chery Jetour Zongheng G700 оснащений плагін-гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 751 к. с. та 795 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, також можна буксирувати 2,5-тонний причіп.Важливо
Витрата пального в комбінованому циклі становить 1,39 л/100 км. Ємність батареї та запас ходу в електричному режимі наразі тримають у секреті, проте відомо, що загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1400 км.
Кут в’їзду позашляховика становить 30°, а з’їзду – 25°. Він не лише здатен долати серйозне бездоріжжя, а й може плавати по воді 40 хвилин зі швидкістю 8 км/год.
До речі, нещодавно дебютував електромобіль Chery QQ за $8300.
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