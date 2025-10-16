В Киеве заметили редкий британский внедорожник мощностью 575 сил на "бляхах" (фото)

В Киеве засветился Range Rover Sport в редком заряженном исполнении SVR. 575-сильный внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 280 км/ч.

Такой Range Rover Sport SVR выпускали с 2017 по 2022 год и новым он стоил от 130 тыс. евро. Фото внедорожника опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Обозначение SVR имеют самые мощные и быстрые версии моделей Jaguar Land Rover. Обычно их комплектовали мощными V8.

Внедорожник получил обвес и увеличенный спойлер Фото: Topcars UA

Этот Range Rover Sport SVR оснащен 5,0-литровой компрессорной восьмеркой, которая развивает 575 л.с. и 700 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. В свое время это был самый быстрый Range Rover.

Кроме того, Range Rover Sport SVR получил спортивную пневмоподвеску, активный дифференциал и увеличенные тормоза.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Land Rover

Отличить Range Rover Sport SVR можно по более агрессивной передней части, обвесу, увеличенному заднему спойлеру и капоту с воздухозаборниками. Стандартными являются 21-дюймовые диски.

Салон Range Rover Sport SVR отделан кожей и алюминием, а за доплату предлагали и карбоновые вставки. Также внедорожник получил спортивные сиденья.

575-сильный внедорожник способен развить 280 км/ч Фото: Topcars UA

Конкретно этот Range Rover Sport SVR имеет британские номера, а его руль расположен справа. Поскольку растаможить авто с правым рулем в Украине невозможно, то либо в Киев приехали гости из Великобритании, либо же это авто на "бляхах".

Кстати, в Украине уже есть и новое поколение этой модели с увеличенной до 635 сил мощностью.

