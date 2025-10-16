У Києві помітили рідкісний британський позашляховик потужністю 575 сил на "бляхах" (фото)

У Києві засвітився Range Rover Sport у рідкісному зарядженому виконанні SVR. 575-сильний позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.

Related video

Такий Range Rover Sport SVR випускали з 2017 по 2022 рік і новим він коштував від 130 тис. євро. Фото позашляховика опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Позначення SVR мають найпотужніші і найшвидші версії моделей Jaguar Land Rover. Зазвичай їх комплектували потужними V8.

Позашляховик отримав обвіс і збільшений спойлер Фото: Topcars UA

Цей Range Rover Sport SVR оснащений 5,0-літровою компресорною вісімкою, яка розвиває 575 к. с. і 700 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. Свого часу це був найшвидший Range Rover.

Крім того, Range Rover Sport SVR отримав спортивну пневмопідвіску, активний диференціал та збільшені гальма.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Land Rover

Відрізнити Range Rover Sport SVR можна за агресивнішою передньою частиною, обвісом, збільшеним заднім спойлером і капотом з повітрозбірниками. Стандартними є 21-дюймові диски.

Важливо

В Україну привезли "демонічний" американський спорткар потужністю 840 сил (фото)

Салон Range Rover Sport SVR оздоблений шкірою та алюмінієм, а за доплату пропонували і карбонові вставки. Також позашляховик отримав спортивні сидіння.

575-сильний позашляховик здатен розвинути 280 км/год Фото: Topcars UA

Конкретно цей Range Rover Sport SVR має британські номери, а його кермо розташоване праворуч. Оскільки розмитнити авто з правим кермом в Україні неможливо, то або до Києва завітали гості з Великої Британії, або ж це авто на "бляхах".

До речі, в Україні вже є і нове покоління цієї моделі зі збільшеною до 635 сил потужністю.

Також Фокус повідомляв, що в Києві бачили лімітований британський суперкар на "євробляхах"