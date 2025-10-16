У Києві помітили рідкісний британський позашляховик потужністю 575 сил на "бляхах" (фото)
У Києві засвітився Range Rover Sport у рідкісному зарядженому виконанні SVR. 575-сильний позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.
Такий Range Rover Sport SVR випускали з 2017 по 2022 рік і новим він коштував від 130 тис. євро. Фото позашляховика опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Позначення SVR мають найпотужніші і найшвидші версії моделей Jaguar Land Rover. Зазвичай їх комплектували потужними V8.
Цей Range Rover Sport SVR оснащений 5,0-літровою компресорною вісімкою, яка розвиває 575 к. с. і 700 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. Свого часу це був найшвидший Range Rover.
Крім того, Range Rover Sport SVR отримав спортивну пневмопідвіску, активний диференціал та збільшені гальма.
Відрізнити Range Rover Sport SVR можна за агресивнішою передньою частиною, обвісом, збільшеним заднім спойлером і капотом з повітрозбірниками. Стандартними є 21-дюймові диски.Важливо
Салон Range Rover Sport SVR оздоблений шкірою та алюмінієм, а за доплату пропонували і карбонові вставки. Також позашляховик отримав спортивні сидіння.
Конкретно цей Range Rover Sport SVR має британські номери, а його кермо розташоване праворуч. Оскільки розмитнити авто з правим кермом в Україні неможливо, то або до Києва завітали гості з Великої Британії, або ж це авто на "бляхах".
До речі, в Україні вже є і нове покоління цієї моделі зі збільшеною до 635 сил потужністю.
