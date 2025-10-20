Новый доступный кроссовер от Chery оказался клоном Lamborghini Urus (фото)

В Китае презентовали новый Omoda 4. Дизайн компактного кроссовера от Chery оказался до боли знакомым, ведь выдержан в стилистике Lamborghini Urus.

Кроссовер Omoda 4 поступит в продажу в Китае до конца нынешнего года, а в 2026 году появится на европейском рынке. Об этом сообщает издание Auto Express.

Базовый Omoda 4 будет стоить в Европе до 30 000 евро Фото: Auto Express

Новый Chery Omoda 4 — компактный кроссовер В-класса длиной 4,37 м. В его дизайне чувствуется влияние Lamborghini Urus, ведь преобладают грани, а крылья расширены. Выраженный "нос" сочетается с узкими диодными фарами.

В салоне установили большой портретный тачскрин Фото: Auto Express

Салон Chery Omoda 4 выдержан в футуристическом стиле: разработчики сообщили, что пытались сделать его похожим на кабину космического корабля. Внутри установили цифровой щиток приборов и большой портретный тачскрин, а передние кресла разделены высокой консолью.

Характеристики Omoda 4 не раскрываются, однако известно, что недорогой кроссовер Chery на разных рынках будет доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, а также в гибридной и электрической модификациях.

Кроссовер предложат в бензиновой, гибридной и электрической версиях Фото: Auto Express

Цена Chery Omoda 4 также не объявлена, но отмечается, что базовый кроссовер в Европе будет стоить менее 30 000 евро.

Кстати, недавно китайский производитель пылесосов показал электрический клон Bentley Bentayga.

Также Фокус писал, что на украинский рынок выходит рамный пикап Chery.