860 сил і витрата 8,3 л/100 км: Great Wall показала недорогий аналог "Гелендвагена" (фото)

Китайський позашляховик Tank 400 від Great Wall отримав надпотужну топову версію Hi4-Z. Авто оснастили 860-сильною гібридною установкою.

Новий Tank 400 Hi4-Z невдовзі надійде в у продаж в Китаї за ціною від 285 800 юанів ($40 200) і стане доступною альтернативою Mercedes-AMG G63. Про це повідомляє сайт Autohome.

Рамний позашляховик Tank 400 Hi4-Z оснастили 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 860 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Новий Tank 400 Hi4 отримав новий передній бампер Фото: Great Wall

Батарея на 59 кВт∙год дозволяє проїхати 200 км на електротязі. Навіть із розрядженою батареєю витрата пального складає 8,3 л/100 км.

Пізніше з’явиться менш потужний Tank 400 Hi4-T на 409 сил. У нього менша батарея ємністю 37 кВт∙год і запас ходу в електричному режимі становить 105 км.

Від стандартного Tank 400 заряджений варіант відрізняється дизайном переднього бампера та інакшими 18-дюймовими дисками. Крім того, на даху встановили лідар, що свідчить про наявність системи напівавтономного руху.

Перелік опцій для моделі розширили Фото: Great Wall

Також перелік опцій для Tank 400 Hi4 поповнили електропривід підніжок, система нічного бачення, холодильник та 15,6-дюймовий монітор для задніх пасажирів.

