860 сил і витрата 8,3 л/100 км: Great Wall показала недорогий аналог "Гелендвагена" (фото)
Китайський позашляховик Tank 400 від Great Wall отримав надпотужну топову версію Hi4-Z. Авто оснастили 860-сильною гібридною установкою.
Новий Tank 400 Hi4-Z невдовзі надійде в у продаж в Китаї за ціною від 285 800 юанів ($40 200) і стане доступною альтернативою Mercedes-AMG G63. Про це повідомляє сайт Autohome.
Рамний позашляховик Tank 400 Hi4-Z оснастили 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 860 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Батарея на 59 кВт∙год дозволяє проїхати 200 км на електротязі. Навіть із розрядженою батареєю витрата пального складає 8,3 л/100 км.
Пізніше з’явиться менш потужний Tank 400 Hi4-T на 409 сил. У нього менша батарея ємністю 37 кВт∙год і запас ходу в електричному режимі становить 105 км.
Від стандартного Tank 400 заряджений варіант відрізняється дизайном переднього бампера та інакшими 18-дюймовими дисками. Крім того, на даху встановили лідар, що свідчить про наявність системи напівавтономного руху.
Також перелік опцій для Tank 400 Hi4 поповнили електропривід підніжок, система нічного бачення, холодильник та 15,6-дюймовий монітор для задніх пасажирів.
До речі, нещодавно в Китаї показали недорогу альтернативу Rolls-Royce Cullinan.
Також Фокус писав, що позашляховик Lexus перетворили на салон краси на колесах.