860 сил и расход 8,3 л/100 км: Great Wall показала недорогой аналог "Гелендвагена" (фото)

Китайский внедорожник Tank 400 от Great Wall получил сверхмощную топовую версию Hi4-Z. Авто оснастили 860-сильной гибридной установкой.

Новый Tank 400 Hi4-Z вскоре поступит в в продажу в Китае по цене от 285 800 юаней ($40 200) и станет доступной альтернативой Mercedes-AMG G63. Об этом сообщает сайт Autohome.

Рамный внедорожник Tank 400 Hi4-Z оснастили 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 860 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Новый Tank 400 Hi4 получил новый передний бампер Фото: Great Wall

Батарея на 59 кВт∙ч позволяет проехать 200 км на электротяге. Даже с разряженной батареей расход топлива составляет 8,3 л/100 км.

Позже появится менее мощный Tank 400 Hi4-T на 409 сил. У него меньшая батарея емкостью 37 кВт∙ч и запас хода в электрическом режиме составляет 105 км.

От стандартного Tank 400 заряженный вариант отличается дизайном переднего бампера и иными 18-дюймовыми дисками. Кроме того, на крыше установили лидар, что свидетельствует о наличии системы полуавтономного движения.

Перечень опций для модели расширили Фото: Great Wall

Также перечень опций для Tank 400 Hi4 пополнили электропривод подножек, система ночного видения, холодильник и 15,6-дюймовый монитор для задних пассажиров.

