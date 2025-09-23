860 сил и расход 8,3 л/100 км: Great Wall показала недорогой аналог "Гелендвагена" (фото)
Китайский внедорожник Tank 400 от Great Wall получил сверхмощную топовую версию Hi4-Z. Авто оснастили 860-сильной гибридной установкой.
Новый Tank 400 Hi4-Z вскоре поступит в в продажу в Китае по цене от 285 800 юаней ($40 200) и станет доступной альтернативой Mercedes-AMG G63. Об этом сообщает сайт Autohome.
Рамный внедорожник Tank 400 Hi4-Z оснастили 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 860 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
Батарея на 59 кВт∙ч позволяет проехать 200 км на электротяге. Даже с разряженной батареей расход топлива составляет 8,3 л/100 км.
Позже появится менее мощный Tank 400 Hi4-T на 409 сил. У него меньшая батарея емкостью 37 кВт∙ч и запас хода в электрическом режиме составляет 105 км.
От стандартного Tank 400 заряженный вариант отличается дизайном переднего бампера и иными 18-дюймовыми дисками. Кроме того, на крыше установили лидар, что свидетельствует о наличии системы полуавтономного движения.
Также перечень опций для Tank 400 Hi4 пополнили электропривод подножек, система ночного видения, холодильник и 15,6-дюймовый монитор для задних пассажиров.
Кстати, недавно в Китае показали недорогую альтернативу Rolls-Royce Cullinan.
Также Фокус писал, что внедорожник Lexus превратили в салон красоты на колесах.