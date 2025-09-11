В Китае выпустили люксовый электрифицированный аналог Rolls-Royce за $62 500 (фото)

Опубликованы первые официальные фото Voyah Taishan. Люксовый электрифицированный кроссовер от Dongfeng имеет запас хода 1400 км.

Кроссовер Voyah Taishan поступает в продажу на китайском рынке до конца года по цене от 450 000 юаней ($62 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Voyah Taishan — большой семейный кроссовер с солидным дизайном в стиле Rolls-Royce Cullinan и Mercedes GLS. У него двухобъемный профиль и плавные формы кузова. Широкая хромированная решетка радиатора сочетается с тоненькими двухуровневыми фарами. Для авто предлагают 22-дюймовые колесные диски и двухцветную окраску.

Запас хода кроссовера составляет 1400 км Фото: Dongfeng

Размеры Voyah Taishan 2026:

длина — 5230 мм;

ширина — 2025 мм;

высота — 1817 мм;

колесная база — 3120 мм.

Салон Voyah Taishan не показали, однако известно, что авто будет иметь три ряда кресел. Зато стали известны подробности силовой установки кроссовера. Авто будет мощным плагин-гибридом с большой батареей на 65 кВт∙ч.

Кроссовер сможет проехать 370 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км. Voyah Taishan получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса. Конкурентами модели станут кроссоверы Zeekr 9X и Huawei Aito M9.

Кстати, на украинский рынок выходит недорогой электрифицированный кроссовер Jetour с запасом хода более 1000 км.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом электрокроссовере Volkswagen.