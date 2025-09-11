У Китаї випустили люксовий електрифікований аналог Rolls-Royce за $62 500 (фото)

Опубліковано перші офіційні фото Voyah Taishan. Люксовий електрифікований кросовер від Dongfeng має запас ходу 1400 км.

Кросовер Voyah Taishan надходить у продаж на китайському ринку до кінця року за ціною від 450 000 юанів ($62 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Voyah Taishan – великий сімейний кросовер із солідним дизайном в стилі Rolls-Royce Cullinan та Mercedes GLS. У нього двооб’ємний профіль та плавні форми кузова. Широка хромована решітка радіатора поєднується з тоненькими дворівневими фарами. Для авто пропонують 22-дюймові колісні диски та двоколірне забарвлення.

Запас ходу кросовера становить 1400 км Фото: Dongfeng

Розміри Voyah Taishan 2026:

довжина – 5230 мм;

ширина – 2025 мм;

висота – 1817 мм;

колісна база – 3120 мм.

Салон Voyah Taishan не показали, проте відомо, що авто матиме три ряди крісел. Зате стали відомі подробиці силової установки кросовера. Авто буде потужним плагін-гібридом із великою батареєю на 65 кВт∙год.

Кросовер зможе проїхати 370 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1400 км. Voyah Taishan отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса. Конкурентами моделі стануть кросовери Zeekr 9X і Huawei Aito M9.

