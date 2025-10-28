BYD випустив потужний електрифікований кросовер для сім'ї із запасом ходу 1300 км (фото)

У Китаї презентували новий Denza N8L другого покоління. Великий сімейний кросовер від преміального підрозділу BYD оснастили потужною електрифікованою установкою на 762 к. с.

Кросовер BYD Denza N8L виходить на китайський ринок за ціною від 299 800 до 329 800 юанів ($42 000 – 46 200), а пізніше почнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Сімейне авто є дещо доступнішою та компактнішою альтернативою флагманському Denza N9. Кросовер зовні дуже схожий на старшого брата – у нього такий же двооб’ємний силует з високим капотом та схожі дворівневі фари.

Кросовер оснастили 762-сильною установкою Фото: BYD Auto

Габарити BYD Denza N8L:

довжина – 5200 мм;

ширина – 1999 мм;

висота – 1820 мм;

колісна база – 3075 мм.

У салоні BYD Denza N8L на передній панелі встановлено три екрани. Сімейний кросовер пропонують у шестимісному виконанні, причому крісла другого ряду отримали електропривід, а сидіння третього ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки.

На передній панелі встановили три екрани Фото: CarNewsChina

Також комплектація BYD Denza N8L включає підігрів усіх крісел, холодильник, монітор для задніх пасажирів та систему напівавтономного руху. За доплату пропонують контейнер із дроном DJI Mavic на даху.

Важливо

Новий кросовер BYD Denza N8L оснащений плагін-гібридною установкою із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами сумарною потужністю 762 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

Усі шість крісел регулюються та оснащені підігрівом Фото: BYD Auto

Велика акумуляторна батарея ємністю 47 кВт∙год дає можливість проїхати 230 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

