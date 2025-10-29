BYD показал свой самый маленький электромобиль стоимостью $17 000 (фото)

BYD Auto открывает новый для себя сегмент кей-каров — субкомпактных городских авто. Миниатюрный электрокар Racco

Новый BYD Racco презентовали в Токио на автосалоне Japan Mobility Show, ведь именно в Японии кей-кары изобрели и в этой стране они самые популярные. Минивэн нацелен, в первую очередь, на японский рынок и с 2026 года будет продаваться в Стране восходящего солнца по цене от 2,6 миллиона иен ($17 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль BYD Racco — самая маленькая модель китайской марки. Традиционно кей-кары достигают до 3,4 м в длину.

BYD Racco будет стоить $17 000 Фото: BYD Auto

Размеры BYD Racco 2026:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1800 мм.





Дизайн BYD Racco выдержан в типичном для кей-каров угловатом стиле. У него короткий высокий капот, малый наклон лобового стекла и вертикальные задние стойки крыши. Задние двери авто сдвигаются. Также показали вариант RS с более агрессивными бамперами, спойлером на крыше и литыми дисками.

BYD Racco RS Фото: CarNewsChina

Салон BYD Racco подробно не показали. Известно, что он рассчитан на четыре человека, а на передней панели установили цифровой щиток приборов и сенсорный дисплей.

Характеристики BYD Racco 2026 также раскрыли лишь частично. Отмечается, что электромобиль BYD получит батарею емкостью 20 кВт∙ч, а его запас хода составит 180 км. Авто поддерживает быструю зарядку мощностью 100 кВт.

Кстати, недавно дебютировал электрифицированный семейный кроссовер от BYD с запасом хода 1300 км.

Также Фокус рассказывал о бюджетном городском электромобиле от General Motors за $5600.