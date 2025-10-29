BYD показав свій найменший електромобіль вартістю $17 000 (фото)

BYD Auto відкриває новий для себе сегмент кей-карів — субкомпактних міських авто. Мініатюрний електрокар Racco

Новий BYD Racco презентували в Токіо на автосалоні Japan Mobility Show, адже саме в Японії кей-кари винайшли і в цій країні вони найпопулярніші. Мінівен націлений, передусім, на японський ринок і з 2026 року продаватиметься в Країні Сонця, що сходить за ціною від 2,6 мільйона єн ($17 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль BYD Racco — найменша модель китайської марки. Традиційно кей-кари сягають до 3,4 м завдовжки.

BYD Racco коштуватиме $17 000 Фото: BYD Auto

Розміри BYD Racco 2026:

довжина – 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

висота – 1800 мм.

Важливо

Найшвидше авто у світі: новий 3000-сильний суперкар BYD розігнався до 496 км/год (відео)

Дизайн BYD Racco витриманий у типовому для кей-карів кутастому стилі. У нього короткий високий капот, малий нахил лобового скла та вертикальні задні стійки даху. Задні двері авто зсуваються. Також показали варіант RS із агресивнішими бамперами, спойлером на даху та литими дисками.

Відео дня

BYD Racco RS Фото: CarNewsChina

Салон BYD Racco детально не показали. Відомо, що він розрахований на чотири особи, а на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та сенсорний дисплей.

Характеристики BYD Racco 2026 також розкрили лише частково. Зазначається, що електромобіль BYD отримає батарею ємністю 20 кВт∙год, а його запас ходу складе 180 км. Авто підтримує швидку зарядку потужністю 100 кВт.

До речі, нещодавно дебютував електрифікований сімейний кросовер від BYD із запасом ходу 1300 км.

Також Фокус розповідав про бюджетний міський електромобіль від General Motors за $5600.